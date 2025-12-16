Πάτρα – Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον χώρο

Η επιλογή της Πάτρας για τη δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου, αμέσως μετά την πρώτη στην Αθήνα και λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, μόνο τυχαία δεν είναι.

16 Δεκ. 2025 19:03
Pelop News

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στην Πάτρα η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, με τον πολυχώρο Royal στην Ακτή Δυμαίων να βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος. Η εκδήλωση, που ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα, διεξάγεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων εντός και εκτός του χώρου.

Η επιλογή της Πάτρας για τη δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου, αμέσως μετά την πρώτη στην Αθήνα και λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, μόνο τυχαία δεν είναι. Ο πρώην πρωθυπουργός ουσιαστικά εγκαινιάζει απόψε τη μαραθώνια περιοδεία του σε όλη τη χώρα, δίνοντας στην αχαϊκή πρωτεύουσα έναν ξεκάθαρο πολιτικό συμβολισμό.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, η Πάτρα αποτελεί μια πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Παράλληλα, θεωρείται ένα ζωντανό πεδίο πολιτικού διαλόγου και δράσης, με έντονη παρουσία στον συνδικαλισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συλλογικότητες και τις πρωτοβουλίες πολιτών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το γεγονός ότι στις εκλογές του 2019 η Αχαΐα ήταν μία από τις δύο εκλογικές περιφέρειες όπου ο Αλέξης Τσίπρας είχε επιλέξει να είναι υποψήφιος, επιλογή που – όπως επισημαίνεται – δεν έγινε τυχαία. Η περιοχή κατέχει ξεχωριστή θέση στη διαδρομή και τις πολιτικές αναφορές του.

Η Πάτρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως η πρώτη στάση μιας περιοδείας, αλλά ως κομβικό σημείο για την εξέλιξη των πολιτικών σχεδιασμών του πρώην πρωθυπουργού, οι οποίοι ενδέχεται να μην ακολουθήσουν προβλέψιμες διαδρομές.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε επανειλημμένα την Αχαΐα, με κορυφαία στιγμή τα εγκαίνια της ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών τον Απρίλιο του 2017. Εξίσου συμβολική υπήρξε και η επίσκεψή του τον Ιανουάριο του 2021, όταν, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν μέσω πανδημίας, απέτισε φόρο τιμής στον Νίκο Τεμπονέρα, καταθέτοντας γαρύφαλλο στο μνημείο του δολοφονημένου καθηγητή.

19:03 Πάτρα – Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον χώρο
19:03
