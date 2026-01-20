Πάτρα: Δένδρο κατεδαφίστηκε από την κακοκαιρία και προσγειώθηκε σε ΙΧ στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου! ΦΩΤΟ

Η κακοκαιρία σαρώνει την Ελλάδα και οι ζημιές είναι μεγάλες παντού! Στην Πάτρα δένδρο έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και το κατεδάφισε προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Συγκεκριμένα το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν από το πρωί στην Πάτρα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες προχώρησαν στην κοπή και απομάκρυνση του δέντρου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στον χώρο στάθμευσης.

Να σημειώσουμε συμβάν έρχεται να προστεθεί στη σειρά προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι στην πόλη, με τις Αρχές να συνιστούν αυξημένη προσοχή στους πολίτες, ιδιαίτερα σε σημεία με δέντρα και παλαιές κατασκευές.

