Πάτρα-ΔΕΥΑΠ: Διακοπή νερού αύριο Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου – Δείτε πού

Εργασίες αντικατάστασης δικτύου υδροδότησης θα πραγματοποιηθούν αύριο Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Λόγω των εργασιών, από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην οδό Ακρωτηρίου από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στο ρεύμα εισόδου από την οδό Σαμοθράκης έως την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

