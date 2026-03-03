Πάτρα: Διαχρονική αγάπη για τα ζώα

Ολοένα και πληθαίνουν τα σημεία, όπου ζωόφιλοι έχουν στήσει πρόχειρες κατασκευές για να βρίσκουν στέγη αδέσποτα ζώα, κυρίως γάτες και μικρά σκυλιά, όπως αυτή που βλέπουμε στην οδό Βύρωνος, κοντά στον ναό του Αποστόλου Παύλου.

Το ακόμα πιο όμορφο, όμως, είναι ότι υπάρχουν ζωόφιλοι, οι οποίοι φροντίζουν τις κατασκευές και τροφοδοτούν καθημερινά με νερό και τροφή τα σημεία, ώστε να μπορεί να είναι πραγματικά «σπίτια» για τα αδέσποτα της περιοχής.

