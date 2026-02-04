Πάτρα: Διακοπή εργασιών στο 10ο Δημοτικό Σχολείο μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας

Διακόπηκαν σήμερα οι εργασίες που εκτελούνταν στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, επί της οδού Κορίνθου, από τη Διεύθυνση Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων, οι οποίες αφορούσαν την άρση επικινδυνότητας και την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και διερχόμενων πολιτών.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνταν λόγω πτώσης υλικών από τη στοά του σχολικού συγκροτήματος, ωστόσο, μετά από καταγγελία και παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι εργασίες ανεστάλησαν.

Σε ανακοίνωση – καταγγελία, επισημαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή κρίνεται απαράδεκτη, καθώς προτεραιότητα θα έπρεπε να αποτελεί η ασφάλεια όσων διέρχονται από τη στοά και, κυρίως, των μαθητών του σχολείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων:

Σήμερα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών επί της οδού Κορίνθου, όπου γίνονταν εργασίες από τη Διεύθυνση Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων, για την άρση επικινδυνότητας και την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και διερχόμενων, λόγω πτώσης υλικών από τη στοά, μετά από καταγγελία και παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας οι εργασίες σταμάτησαν.

Καταγγέλλουμε το γεγονός ως απαράδεκτο, αφού είναι προτεραιότητα η ασφάλεια όσων διέρχονται από τη στοά και κυρίως των μαθητών του σχολείου.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι αρμόδιοι φορείς καλό θα ήταν να παρεμβαίνουν με την ίδια ταχύτητα σε κάθε καταγγελία που γίνεται από τους εργαζόμενους, τα σωματεία και τους φορείς του εργατικού κινήματος, για τη ΒΙΠΕ και συνολικά τους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου για τους εργαζομένους.

