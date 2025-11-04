Πάτρα: Διακοπή νερού αύριο λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης

Χωρίς νερό θα μείνουν αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, αρκετές περιοχές της Πάτρας λόγω επείγουσας επιδιόρθωσης αφανούς βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιχείρησης, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 8:30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, και θα αφορά το τμήμα της πόλης από την οδό Γούναρη έως την Αγίας Σοφίας και από την Κορίνθου και κάτω.

Η βλάβη εντοπίστηκε στον αγωγό επί της οδού Κορίνθου και συνεργεία της ΔΕΥΑΠ θα προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.

Όπως τονίζεται, θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθεί ο χρόνος και η έκταση της διακοπής, ενώ οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα έως την πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή ταλαιπωρία, υπογραμμίζοντας πως οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης της πόλης.

