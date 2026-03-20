Πάτρα: Διακοπή νερού στα Καμίνια τη Δευτέρα 23 Μαρτίου λόγω έργων

Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στην περιοχή Καμινίων στην Πάτρα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ, οι εργασίες πραγματοποιούνται από την ανάδοχο εταιρεία του έργου αποκατάστασης του επιχώματος και τεχνικού της σιδηροδρομικής γραμμής του Προαστιακού Πατρών, στο σημείο ΧΘ 15+870 της γραμμής Π-ΠΥ.

Οι ώρες της διακοπής

Η διακοπή νερού θα διαρκέσει από τις 08:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, επηρεάζοντας την ευρύτερη περιοχή των Καμινίων.

Έκκληση για περιορισμό κατανάλωσης

Όπως επισημαίνεται, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθεί η διάρκεια της διακοπής και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η υδροδότηση.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΠ καλεί τους πολίτες να δείξουν κατανόηση και να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση του δικτύου κατά τη διάρκεια των εργασιών.