Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στο Μπεγουλάκι
Κατοίκοι της περιοχής Μπεγουλάκι στην Πάτρα αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί διακοπή ηλεκτροδότησης, λόγω βλάβης στο δίκτυο υψηλής τάσης.
Διαβάστε επίσης: Πάτρα: «Παγωμένοι» δρόμοι από την έντονη χαλαζόπτωση ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ενημέρωσε το pelop.gr ότι οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News