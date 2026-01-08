Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στο Μπεγουλάκι

Κατοίκοι της περιοχής Μπεγουλάκι στην Πάτρα αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί διακοπή ηλεκτροδότησης, λόγω βλάβης στο δίκτυο υψηλής τάσης.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: «Παγωμένοι» δρόμοι από την έντονη χαλαζόπτωση ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ενημέρωσε το pelop.gr ότι οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



