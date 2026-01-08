Πάτρα: «Παγωμένοι» δρόμοι από την έντονη χαλαζόπτωση ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Εντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, το πρωί της Πέμπτης 8/01/2026.

Οπως φαίνεται στο βίντεο του pelop.gr, από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και την περιοχή του ΚΕΤΧ, παχύ στρώμα από χαλάζι κάλυψε τους δρόμους.

Απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων: Κλειστό το Ρίο-Αντίρριο – Ποια ακτοπλοϊκά δρομολόγια πραγματοποιούνται

Πλημμυρικά φαινόμενα προκλήθηκαν στην παραλιακή οδό της Ακτής Δυμαίων, εξαιτίας των συνεχών καταιγίδων που «πλήττουν», την Πάτρα, από το βράδυ της Τετάρτης 7/01/2026.

Ο καιρός σήμερα 8/1 με ανέμους βροχές και καταιγίδες, πού θα χιονίσει, η πρόγνωση για την Πάτρα

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΣΕ ΡΙΟ – ΨΑΘΟΠΥΡΓΟ

