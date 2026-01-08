Πάτρα: «Παγωμένοι» δρόμοι από την έντονη χαλαζόπτωση ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
Εντυπωσιακές εικόνες από τη «λευκή» Πάτρα, εξαιτίας της έντονης χαλαζόπτωσης το πρωί της Πέμπτς 8/01/2026.
Εντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, το πρωί της Πέμπτης 8/01/2026.
Οπως φαίνεται στο βίντεο του pelop.gr, από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και την περιοχή του ΚΕΤΧ, παχύ στρώμα από χαλάζι κάλυψε τους δρόμους.
ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΣΕ ΡΙΟ – ΨΑΘΟΠΥΡΓΟ
