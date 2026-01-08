Πάτρα: «Παγωμένοι» δρόμοι από την έντονη χαλαζόπτωση ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Εντυπωσιακές εικόνες από τη «λευκή» Πάτρα, εξαιτίας της έντονης χαλαζόπτωσης το πρωί της Πέμπτς 8/01/2026.

08 Ιαν. 2026 9:14
Pelop News

Εντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, το πρωί της Πέμπτης 8/01/2026.

Οπως φαίνεται στο βίντεο του pelop.gr, από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και την περιοχή του ΚΕΤΧ, παχύ στρώμα από χαλάζι κάλυψε τους δρόμους.

Πλημμυρικά φαινόμενα προκλήθηκαν στην παραλιακή οδό της Ακτής Δυμαίων, εξαιτίας των συνεχών καταιγίδων που «πλήττουν», την Πάτρα, από το βράδυ της Τετάρτης 7/01/2026.

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΣΕ ΡΙΟ – ΨΑΘΟΠΥΡΓΟ

