Πάτρα: Διάλεξη για τον «Ερωτόκριτο» στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»

Η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου, του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζουν τον ερευνητικό κύκλο διαλέξεων της «Ασάλευτης Ζωής και της Κίνησης των Ιδεών», την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στις 7.30 μ.μ.

Ομιλητής θα είναι ο Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο τίτλος της εισήγησης είναι: «Λατρεύω και ζηλοφτονώ το πλάσμα που έχω πλάσει!». Ο Κωστής Παλαμάς και η μνημειοποίηση του Ερωτόκριτου.

Σχόλια θα κάνει η Δρ Ανδρονίκη Π. Χρυσάφη, μέλος ΕΔΙΠ, Τμ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

Παράλληλα, στο χώρο της Στέγης Γραμμάτων συνεχίζεται η έκθεση «Οι Δίαυλοι», αφιερωμένη στον ρόλο των εντύπων, των ταχυδρομείων και των θαλάσσιων συνδέσεων, με την Πάτρα σε κομβική θέση επικοινωνίας, ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Δύση. Τα εκτειθέμενα τεκμήρια προέρχονται από φορείς, φιλοτελικές εταιρίες και συλλέκτες.

