Πάτρα: Διήμερο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Τεχνολογίας στα Αρσάκεια Σχολεία ΦΩΤΟ

26 Ιαν. 2026 9:40
Με εξαιρετική επιτυχία διοργανώθηκαν το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, οι περιφερειακοί αγώνες τεχνολογίας και ρομποτικής στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι ρομποτικοί θεσμοί «Unknown Mission League (UML)» και «Robofest Hellas».

Τον διαγωνισμό, που παρακολούθησαν και αρκετοί γονείς των διαγωνιζομένων,  διοργάνωσαν, το εκπαιδευτικό κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας coLab Makerspace (https://colab-makerspace.gr/ ) και τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών. Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών συμμετείχε στο διαγωνισμό με τρεις ομάδες οι οποίες διακρίθηκαν και απέκτησαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε επόμενους διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Με ανακοίνωσή της, η διεύθυνση των Αρσακείων Σχολείων ευχαριστεί την coLabMakerspace για τη συνεργασία και να συγχαιρει όλες τις ομάδες και τους μαθητές που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς.

 

