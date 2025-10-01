Πάτρα – Δικηγορικός Σύλλογος: Το νέο ΔΣ οδεύει προς ανανέωση – Ποια ονόματα έχουν ακουστεί

Ο ιστορικός Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας, του ενός προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου, των δύο πρωθυπουργών Μιχαλακόπουλου και Παπανδρέου και των δεκάδων υπουργών και βουλευτών, έχει ήδη μπει σε προεκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου ΔΣ, το οποίο διαφαίνεται ότι θα κινηθεί σε ανανεωτική τροχιά.

Μετά από δύο συνεχείς τριετείς θητείες, ο απερχόμενος πρόεδρος Θανάσης Ζούπας δεν έχει το δικαίωμα διεκδίκησης τρίτης θητείας και ως εκ τούτου έχει ανοίξει ο δρόμος για την εκλογή νέου προέδρου.

ΜΙΑ ΔΕΚΑΔΑ

Οι αρχαιρεσίες, σύμφωνα με τον κώδικα των Δικηγόρων, θα διεξαχθούν το πρώτο 15νθήμερο του Νοεμβρίου. Από τις μέχρι τώρα ζυμώσεις προκύπτει ότι έχουν εκφραστεί προθέσεις από μια δεκάδα μελών του φορέα για τη διεκδίκηση του ύπατου αξιώματος. Βέβαια, δεν θα φτάσουν όλοι μέχρι το τέλος της διαδρομής, αλλά και πάλι ίσως έχουμε 6-7 υποψηφιότητες για την προεδρία.

Με βάση τα ονόματα που ακούγονται, κυριαρχεί η «μεσαία» γενιά των δικηγόρων της Πάτρας στην κούρσα της διαδοχής του Θανάση Ζούπα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέσσερις εξ αυτών –Φάνης Παπαναγιωτάκης Α’ αντιπρόεδρος, Κώστας Κρεμμύδας Β’ αντιπρόεδρος, Θανάσης Γαβριλόπουλος γενικός γραμματέας και Πέτρος Ντερέκης μέλος- προέρχονται από τη νυν σύνθεση του 15μελους ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου.

Ταυτόχρονα συζητούνται και τα ονόματα του Τάκη Μεταξά, του Αιμίλιου Ρουμελιώτη, καθώς και 2 -3 μελών ακόμη, ενώ είναι βέβαιο ότι θα ορισθεί υποψήφιος πρόεδρος από το ΚΚΕ.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Οι διεργασίες του τελευταίου καιρού έχουν διιστάμενη υπόσταση. Υπάρχουν μέλη του φορέα που υπερθεματίζουν υπέρ του ανεξάρτητου και ακομμάτιστου χαρακτήρα των εκλογών, αλλά και πολιτικοί σχηματισμοί που θα επιδιώξουν να διεισδύσουν στις ζυμώσεις για προφανείς λόγους αξιοποίησης του εκλογικού αποτελέσματος, ανεξάρτητα από το αν θα βρουν ή όχι ευήκοα ώτα.

Μια άλλη παράμετρος, που ίσως αποβεί καθοριστική στην έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος, σχετίζεται φυσικά με το σκάνδαλο που έχει αποκαλυφθεί στους κόλπους του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας των Δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγίου (ΛΕΑΔΠΑ).

Ως γνωστόν, ξέσπασε σάλος από την υπεξαίρεση των 500.000 ευρώ και προκλήθηκαν ποικίλες αντιδράσεις την στιγμή που εκκρεμεί δικαστικά η πολύκροτη υπόθεση, καθώς η Εισαγγελία της Πάτρας διερευνά τα πεπραγμένα (και ενδεχόμενες διαχειριστικές παραλείψεις) του ΛΕΑΔΠΑ την τελευταία 25ετία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, διόλου απίθανο η περίοδος των εκλογών του Νοεμβρίου να συμπέσει με ποινικές εξελίξεις για το σκάνδαλο.

Εξάλλου, ας σημειωθεί ότι στον παρόντα χρόνο, όπως έχει προκύψει από το ρεπορτάζ μας, υπάρχουν και παρατηρητές των ζυμώσεων που γίνονται αυτή την περίοδο, οι οποίοι ενδέχεται μεταγενέστερα να εμφανισθούν στο προσκήνιο, διεκδικώντας την προεδρία η επιδιώκοντας να καθορίσουν τις εξελίξεις.

ΔΥΣΦΟΡΙΑ

Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες μέρες διαδικτυακά, αλλά και σε μερίδα του έντυπου Τύπου, διατυπώθηκαν επικριτικά σχόλια με επίκεντρο την «ενδιάμεση» γενιά των μελών του Συλλόγου που βγαίνουν μπροστά για να πάρουν τα ηνία του φορέα.

Ειδικότερα, υποστηρίχθηκε ότι στερούνται «ειδικού βάρους». Για τον λόγο αυτό έχει προκληθεί κλίμα δυσφορίας, με το επιχείρημα ότι η «αξιοσύνη ή μη των δικηγόρων που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά είναι πρωτίστως ζήτημα κρίσης των μελών του φορέα μας».

