Πάτρα: Δικηγόροι σε προεκλογική τροχιά – Ποιοι επιλέγουν να μην διεκδικήσουν την προεδρία

Με προσθαφαιρέσεις φιλοδοξιών και υποψηφιοτήτων, όπως είναι αναμενόμενο, θα κυλήσει η προεκλογική κούρσα στον Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας, ενόψει των αρχαιρεσιών του Νοεμβρίου για την εκλογή νέας διοίκησης.

Χθες ο Β’ αντιπρόεδρος του φορέα Κώστας Κρεμμύδας, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε τον τελευταίο καιρό να διεκδικήσει το προεδρικό αξίωμα, αποφάσισε να μην κατέλθει τελικά στις εκλογές επικαλούμενος αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, όμως παράλληλα δεσμεύτηκε ότι θα είναι σταθερά παρών στις μάχες του δικηγορικού σώματος και θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που προάγει το κύρος του Συλλόγου.

ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ

Αρνητικός εμφανίσθηκε, παρεμβαίνοντας διαδικτυακά, και ο έμπειρος δικηγόρος Θανάσης Βγενόπουλος, του οποίου το όνομα έχει επίσης ακουσθεί για τον προεδρικό θώκο.

Μάλιστα ο κ. Βγενόπουλος στηλίτευσε διάφορες «φωνές» που έχουν διατυπώσει την ανησυχία ότι ακούγονται για την διεκδίκηση της προεδρίας, μέλη του φορέα «χαμηλής εμβέλειας» και περιορισμένης αξιοσύνης. Δεν ασπάζεται αυτή την άποψη ο κ. Βγενόπουλος και θεωρεί ότι τελικά το εκλογικό σώμα θα κάνει τις ενδεδειγμένες, άξιες επιλογές.

ΝΑ ΜΗΝ «ΚΑΟΥΝ»

Ο δρόμος, στο μεταξύ, μέχρι την κάλπη είναι μακρύς, ωστόσο παρατηρείται έντονη κινητικότητα, ιδίως ανάμεσα στα μέλη της «ενδιάμεσης γενιάς» του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας.

Ηδη στους δικηγορικούς κύκλους έχουν κατατεθεί φιλοδοξίες από 6-7 μέλη που προαλείφονται για το αξίωμα του προέδρου. Υπάρχουν, πάντως και 2-3 επίδοξοι πρόεδροι που δεν ευνοούν στον παρόντα χρόνο να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Περιμένουν την εντατικοποίηση των ζυμώσεων και κυρίως ποιοι θα «καούν» και μόνο τότε θα κάνουν την εμφάνισή τους…

