Πάτρα – Δημοτική Επιτροπή: Δεν άφησαν τον Ψωμά ούτε να μιλήσει για τον ξυλοδαρμό του Π. Ρηγόπουλου

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, όταν ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης σπιράλ, Πέτρος Ψωμάς, πρότεινε να υπάρξει δήλωση καταδίκης για την επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος.

Η συζήτηση προκλήθηκε μετά την αναφορά του κ. Ψωμά στο περιστατικό, το οποίο –όπως έχει γίνει γνωστό– σχετίζεται με μέλη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, υπήρξε έντονη αντίδραση από μέλη της επιτροπής που ανήκουν στη δημοτική Αρχή , με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στιγμιαία ένταση στην αίθουσα.

Ο κ. Ψωμάς ανέφερε ότι δεν του δόθηκε ο χρόνος να ολοκληρώσει τη φράση του, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί αυτονόητη τη δημόσια στάση απέναντι σε κάθε μορφή βίας. Από την άλλη πλευρά, μέλη της επιτροπής αντέτειναν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το συμβάν, μην επιτρέποντας να συζητηθεί το θέμα.

Η αντιπαράθεση κράτησε περίπου ένα λεπτό, με εκατέρωθεν παρατηρήσεις και εντάσεις, και τελικά η συνεδρίαση συνεχίστηκε κανονικά με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ακούστε μετά το 1ο λεπτό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



