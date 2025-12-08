Πάτρα: Δημοτική συγκοινωνία και τραμ – Η Αναστασία Τογιοπούλου για το σχέδιο του Δήμου ΒΙΝΤΕΟ

Σε φάση συνολικού επανασχεδιασμού μπαίνει η Πάτρα, καθώς η δημοτική αρχή προχωρά στη διαμόρφωση ενός νέου κυκλοφοριακού χάρτη που θα καθορίσει την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες. Στον πυρήνα του σχεδιασμού, όπως αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), επανέρχεται ένα παλαιό αλλά κρίσιμο σχέδιο: η γραμμή τραμ στην Πάτρα, ως συμπληρωματικό μέσο μετακίνησης στον νέο υπόγειο προαστιακό που έχει σχεδιαστεί για τη διέλευση του τρένου μέσα από τον αστικό ιστό της Πάτρας.

Παράλληλα, ο Δήμος προωθεί σχέδιο για δημοτική αστική συγκοινωνία, με μικρά λεωφορεία που θα κινούνται κυκλικά στο κέντρο, καλύπτοντας ανάγκες μετακίνησης που το Αστικό ΚΤΕΛ –με τις υφιστάμενες γραμμές του– αδυνατεί να εξυπηρετήσει. Με δεδομένο ότι ο στόχος είναι η σταδιακή μείωση του αυτοκινήτου από το κέντρο, τα νέα μέσα θεωρούνται απαραίτητες «ανάσες» στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, το πρώτο μεγάλο βήμα αφορά την υλοποίηση του σχεδίου αντιδρομήσεων στο κέντρο, ένα έργο που βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την τελική έναρξη.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

«Η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου ήταν το τελευταίο συμπληρωματικό βήμα που ζητήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ώστε να εκδώσει την πράξη έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων», εξηγεί στην «Πελοπόννησο» η αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Τασία Τογιοπούλου.

Τα επικαιροποιημένα σχέδια αφορούν κυρίως το τμήμα της Κορίνθου από την οδό Αγίας Σοφίας μέχρι Γούναρη, ενώ, όπως τονίζει, όλα τα τεχνικά στοιχεία έχουν πλέον οριστικοποιηθεί με κάθε λεπτομέρεια. Πλέον, το έργο βρίσκεται «στην αναμονή της τελικής έγκρισης από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης. Με το που θα υπάρξει η υπογραφή, σύντομα ξεκινούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες».

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Οι πρώτες ενέργειες που θα δρομολογηθούν περιλαμβάνουν την προμήθεια νέων φωτεινών σηματοδοτών για την αντιδρόμηση των οδών Αράτου, Ζαΐμη, Μαιζώνος, Κωνσταντινουπόλεως, αντίστοιχες ρυθμίσεις στην Αγίας Σοφίας μέχρι την είσοδο της μικρής περιμετρικής, νέα οριζόντια και κάθετη σήμανση, προσαρμογές στα σημεία τοποθέτησης σηματοδοτών, καθώς και συντήρηση των παλαιών που βρίσκονται στο σύστημα «Κορίνθου – Κανακάρη».

Το χρονοδιάγραμμα που θέτει ο Δήμος είναι φιλόδοξο: «Ιδανικά, θα θέλαμε να έχουμε ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις μέχρι τον Αύγουστο του 2026» σημειώνει η κ. Τογιοπούλου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ενδεχόμενες ενστάσεις σε διαγωνισμούς είναι παράγοντες που μπορούν να φέρουν καθυστερήσεις.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Παρά τα εμπόδια, η αντιδήμαρχος επιμένει σε έναν βασικό στόχο: «Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μη χαθεί άλλος χρόνος». Θυμίζει πως οι αντιδρομήσεις αποτελούν διαχρονική απόφαση πολλών δημοτικών συμβουλίων, ενώ έχουν ήδη εκτελεστεί έργα –χρηματοδοτημένα από την Περιφέρεια– για να υποδεχθούν τις νέες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Στο ερώτημα εάν υπάρχουν ανησυχίες, απαντά ότι περισσότερο προέχει η προσεκτική υλοποίηση παρά ο φόβος της αναταραχής: «Η Πάτρα αυτή τη στιγμή χτίζεται από την αρχή ως πόλη και ταυτότητα. Είναι φυσικό να ανατρέπεται η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων – κατοίκων και επαγγελματιών. Ομως πρέπει να επιλέξουμε: θέλουμε μια Πάτρα που μένει πίσω, ή μια πόλη σύγχρονη, με ρυθμούς εξέλιξης και σεβασμό στον πεζό, στη μητέρα με καρότσι, στον άνθρωπο με κινητική δυσκολία;».

Αναγνωρίζει ότι η μετάβαση θέλει χρόνο και υπομονή και από τον Δήμο και από τους πολίτες. «Ολοι πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα» σημειώνει.

Τογιοπούλου: «Η Πάτρα χρειάζεται νέο μέσο μαζικής μεταφοράς»

Στο μέτωπο των δημόσιων μεταφορών, οι ελλείψεις είναι διαχρονικές. «Η Πάτρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και έχει μόνο ένα Αστικό ΚΤΕΛ», υπογραμμίζει η κ. Τογιοπούλου. «Είναι λογικό ο πολίτης να ρωτά: κάνει κάτι ο Δήμος;». Η απάντηση έρχεται με δύο κομβικές πρωτοβουλίες:

@ Ιδρυση δημοτικής κυκλικής αστικής συγκοινωνίας: Ηδη ετοιμάζεται η μελέτη για μικρά λεωφορεία που θα κινούνται στο κέντρο και θα συνδέουν περιφερειακά πάρκινγκ και σημεία ενδιαφέροντος, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης αυτοκινήτου.

@ Επαναφορά του σχεδίου τραμ: «Εχουμε ζητήσει συνάντηση με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών», αναφέρει η κυρία Τογιοπούλου. Η παλιά μελέτη επανέρχεται, καθώς οι σημερινές ανάγκες της πόλης συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η Πάτρα χρειάζεται ένα νέο μέσο μαζικής μεταφοράς.

Αλλωστε, το τραμ προβλέπεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον υπόγειο προαστιακό που προβλέπεται στο σχέδιο υπογειοποίησης του τρένου στην Πάτρα.

Να σημειωθεί ότι το γραφείο κυκλοφοριακών μελετών «Denco Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ» το 2009 είχε εκπονήσει μελέτη για λογαριασμό της ΤΡΑΜ ΑΕ, για γραμμή τραμ στην Πάτρα.

Οι κύριοι συγκοινωνιακοί διάδρομοι διέλευσης του τραμ θα ήταν το Πανεπιστήμιο – ΠΓΝΠ Πατρών – πρώην ΤΕΙ – Νέο λιμάνι – περιφέρεια και κέντρο πόλης.

Η διαδρομή του τραμ θα κάλυπτε περιμετρικά το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας του αστικού ιστού της πόλης, καθώς τα όρια περιοχής της μελέτης ξεκινούν από το Ρίο, συνεχίζουν στην ευρεία Περιμετρική της Πάτρας και φτάνουν έως και τις παραγλαύκειες αρτηρίες.

Το μήκος της διαδρομής, βάσει της προτεινόμενης χάραξης, φτάνει τα 26,4 χιλιόμετρα, ενώ η μέση ταχύτητα κίνησης του τραμ ανέρχεται στα 26.2 km/h. Ο χρόνος της συνολικής διαδρομής για έναν επιβάτη θα ήταν 1 ώρα με επιστροφή.

Το κόστος του έργου με τους τότε υπολογισμούς έφτανε τα 263 εκατ. ευρώ με ένα κόστος συντήρησης – ανανέωσης της γραμμής στα 54 εκατομμύρια (53.405.180 ευρώ), το οποίο όμως με τα σημερινά δεδομένα είναι άγνωστο πού θα μπορούσε να φτάσει.

Στο επόμενο διάστημα, όλα τα μεγάλα σχέδια –από τις αντιδρομήσεις μέχρι το τραμ και τη δημοτική συγκοινωνία– αναμένεται να βγουν στο προσκήνιο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Πάτρα που προσπαθεί να αφήσει πίσω της το παλιό μοντέλο και να χτίσει μια πόλη «σύγχρονη, λειτουργική και ανθρώπινη».

