Πάτρα: Διπλή αναστάτωση στην υδροδότηση την Πέμπτη 26 Μαρτίου – Ποιες περιοχές μένουν χωρίς νερό

Σε δύο διαφορετικά μέτωπα θα δοκιμαστεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου η υδροδότηση στην Πάτρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΔΕΥΑΠ, καθώς πέρα από τις ήδη προγραμματισμένες εργασίες στο Νέο Σούλι, προκύπτει και νέα επιβάρυνση λόγω διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ που επηρεάζει κεντρικά αντλιοστάσια.

Όπως έγινε γνωστό, εξαιτίας προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ, η οποία επηρεάζει βασικές εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ, την Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να σημειωθεί από πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης σε αρκετές περιοχές.

Συγκεκριμένα, το πρόβλημα θα επηρεάσει τις περιοχές Μπάλλα, Βελβίτσι, Δραγώλαινα, Διοδώρου, Θεοφράστου, Βούντενη, Λυκοχωρό, Αρόη, Σαμακιά, Κάτω Καστρίτσι, Ορτό και την περιοχή Ασύρματος, όπου βρίσκονται οι κεραίες.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των κατοίκων και απευθύνει σύσταση για περιορισμό της κατανάλωσης νερού, ώστε να μειωθούν όσο γίνεται οι επιπτώσεις μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας.

Ξεχωριστή διακοπή και στο Νέο Σούλι λόγω εργασιών στο δίκτυο

Την ίδια ημέρα, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, προγραμματίζονται και εργασίες αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή του Νέου Σουλίου.

Λόγω αυτών των παρεμβάσεων, θα υπάρξει πλήρης διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή, με ώρα έναρξης στις 08:00 το πρωί και εκτιμώμενη αποκατάσταση στις 02:00 το μεσημέρι.

Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ επισημαίνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, με στόχο να περιοριστεί η ταλαιπωρία για τους κατοίκους.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να δείξουν κατανόηση και να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα κατά τη διάρκεια των εργασιών, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή επαναφορά του συστήματος.

