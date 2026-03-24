Πάτρα: Διπλή αναστάτωση στην υδροδότηση την Πέμπτη 26 Μαρτίου – Ποιες περιοχές μένουν χωρίς νερό

Νέα ενημέρωση από τη ΔΕΥΑΠ φέρνει πρόσθετα προβλήματα στην υδροδότηση για την Πέμπτη 26 Μαρτίου, καθώς προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ επηρεάζει κεντρικά αντλιοστάσια της επιχείρησης. Στο ήδη γνωστό πρόβλημα στο Νέο Σούλι προστίθεται πλέον και εκτεταμένη διακοπή ή πλημμελής υδροδότηση σε σειρά περιοχών της Πάτρας.

24 Μαρ. 2026 13:00
Pelop News

Σε δύο διαφορετικά μέτωπα θα δοκιμαστεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου η υδροδότηση στην Πάτρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΔΕΥΑΠ, καθώς πέρα από τις ήδη προγραμματισμένες εργασίες στο Νέο Σούλι, προκύπτει και νέα επιβάρυνση λόγω διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ που επηρεάζει κεντρικά αντλιοστάσια.

Όπως έγινε γνωστό, εξαιτίας προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ, η οποία επηρεάζει βασικές εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ, την Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να σημειωθεί από πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης σε αρκετές περιοχές.

Συγκεκριμένα, το πρόβλημα θα επηρεάσει τις περιοχές Μπάλλα, Βελβίτσι, Δραγώλαινα, Διοδώρου, Θεοφράστου, Βούντενη, Λυκοχωρό, Αρόη, Σαμακιά, Κάτω Καστρίτσι, Ορτό και την περιοχή Ασύρματος, όπου βρίσκονται οι κεραίες.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των κατοίκων και απευθύνει σύσταση για περιορισμό της κατανάλωσης νερού, ώστε να μειωθούν όσο γίνεται οι επιπτώσεις μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας.

Ξεχωριστή διακοπή και στο Νέο Σούλι λόγω εργασιών στο δίκτυο

Την ίδια ημέρα, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, προγραμματίζονται και εργασίες αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή του Νέου Σουλίου.

Λόγω αυτών των παρεμβάσεων, θα υπάρξει πλήρης διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή, με ώρα έναρξης στις 08:00 το πρωί και εκτιμώμενη αποκατάσταση στις 02:00 το μεσημέρι.

Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ επισημαίνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, με στόχο να περιοριστεί η ταλαιπωρία για τους κατοίκους.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να δείξουν κατανόηση και να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα κατά τη διάρκεια των εργασιών, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή επαναφορά του συστήματος.

