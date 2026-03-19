Πάτρα: Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρωτοπορεία

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου (παραμονή την Παγκόσμιας Ημέρας Συνδρόμου Down) το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων με Αναπηρία «Πρώτο-Πορεία» θα βρίσκεται στην πλατεία Ψηλών Αλωνίων, στο άγαλμα του Παλαιών Πατρών Γερμανού, από τις 17:00 ως τις 18:30. Εκεί, θα πραγματοποιήσουμε διαδραστικά δρώμενα προς τιμήν της ιδιαίτερης αυτής ημέρας: Καλλιτεχνικό εργαστήρι, αθλητικά παιχνίδια, μουσικοκινητικά δρώμενα, τραγούδι και χορός! Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να συμμετέχουν στην μικρή μας ομάδα και να περάσουν υπέροχα. Στο τέλος, θα κλείσουμε με έναν όμορφο περίπατο γύρω από την πλατεία, μοιράζοντας μηνύματα αγάπης, ενσυναίσθησης και συμπερίληψης.

