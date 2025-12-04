Πάτρα: Δρόμος Θυσίας για τους 84 εκτελεσμένους – 82 χρόνια από το Μπλόκο στα Προσφυγικά

Στις 27 Οκτωβρίου 1943, τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, με τη συνδρομή ντόπιων συνεργατών, σφράγισαν τα Προσφυγικά με ένα από τα πιο αιματηρά Μπλόκα της Κατοχής. Πάνω από διακόσιοι αγωνιστές, στην πλειονότητά τους νέοι, δραστήρια μέλη της ΕΠΟΝ και του αντιστασιακού κινήματος, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις φυλακές Λυμπερόπουλου.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 4 Δεκεμβρίου 1943, 84 από αυτούς εκτελέστηκαν στο κτήμα Μουρτζούκου, δίπλα στο σημερινό ΚΕΤΧ. Από τους 84, οι 64 προέρχονταν από το Μπλόκο των Προσφυγικών. Νεαρά παιδιά, άνθρωποι στην πιο δημιουργική ηλικία τους, πλήρωσαν με τη ζωή τους την επιλογή να σταθούν απέναντι στον ναζισμό και στους ντόπιους συνεργάτες του.

Η γειτονιά των Προσφυγικών, η «ανταρτομάνα» της Πάτρας, σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής αποτέλεσε πυρήνα αντίστασης, μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ. Η ιστορία της είναι στενά δεμένη με τα γεγονότα που σημάδεψαν εκείνη την περίοδο, με κάθε γωνιά της να κουβαλά μνήμη διώξεων, βασανιστηρίων και εκτελέσεων.

Από τη μνήμη του 1943 στις αγωνίες του σήμερα

Ο Δήμος Πατρέων συνδέει την επέτειο της εκτέλεσης των 84 αγωνιστών με το σημερινό διεθνές περιβάλλον, υπενθυμίζοντας ότι 82 χρόνια μετά, ο πλανήτης ξαναζεί μια εποχή πολεμικών συγκρούσεων και γενικευμένης αστάθειας. Τονίζεται πως η χώρα μας εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο σε στρατιωτικούς σχεδιασμούς και «ορμητήρια πολέμου», όχι μόνο με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και μέσα από διαχρονικές επιλογές όλων όσοι κυβέρνησαν.

Στο δελτίο υπογραμμίζεται ότι δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε εξοπλισμούς και πολεμικές δαπάνες, την ώρα που παραμένουν τεράστια τα κενά σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και οι υποδομές. Πόροι που, αντί να στηρίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, μετατρέπονται –όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά– σε «όπλα και σφαίρες που αύριο θα σκοτώνουν τα ίδια μας τα παιδιά».

Με αφετηρία τις θυσίες των αγωνιστών της Κατοχής, ο Δήμος καλεί σε επαγρύπνηση απέναντι στον φασισμό, τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας, αναδεικνύοντας ότι ο οργανωμένος, συλλογικός αγώνας του λαού μπορεί να ανατρέψει συσχετισμούς και πολιτικές.

Η εκδήλωση μνήμης και ο «Δρόμος Θυσίας»

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 10.30 το πρωί, στην πλατεία Ελευθερίας, ο Δήμος Πατρέων καλεί φορείς, συλλόγους και πολίτες να τιμήσουν τους αγωνιστές που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στο κτήμα Μουρτζούκου.

Στην εκδήλωση θα αποδοθεί φόρος τιμής σε όσους «βάδιζαν περήφανα προς τον τόπο του μαρτυρίου», όπως τονίζεται, αλλά και συνολικά στους αγώνες του πατραϊκού λαού στην Κατοχή, που απέδειξαν –σύμφωνα με το μήνυμα του Δήμου– «όσα μπορεί να καταφέρει όταν βγει στο προσκήνιο οργανωμένα και συλλογικά».

Μετά την τελετή στην πλατεία, θα ακολουθήσει ο καθιερωμένος «Δρόμος Θυσίας» προς το κτήμα Μουρτζούκου, εκεί όπου γράφτηκε μία από τις πιο σκοτεινές, αλλά και πιο φωτεινές –από πλευράς παραδείγματος– σελίδες της ιστορίας της Πάτρας.

