Πάτρα: Δύο νέες απάτες με τη μέθοδο του εκτελωνισμού οχημάτων – Ζημιά άνω των 43.000 ευρώ

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Αστυνομία
14 Οκτ. 2025 15:27
Pelop News

Δύο υποθέσεις απάτης που διαπράχθηκαν στην Πάτρα εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία δύο ημεδαπών ανδρών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025, προσέγγισαν δύο πολίτες παρουσιάζοντας ψευδώς ότι μπορούν να μεσολαβήσουν για την εισαγωγή και τον εκτελωνισμό οχημάτων από το εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ύψους 30.400 και 12.800 ευρώ αντίστοιχα, προκαλώντας συνολική ζημιά περίπου 43.200 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:45 Κτίριο ΟΛΠΑ: Η αρχιτεκτονική είναι τέχνη του μέλλοντος, όχι του παρελθόντος
17:38 Γαλλία: Η πρόταση του Λεκορνί για το «πάγωμα» του συνταξιοδοτικού
17:30 Βικτώρια Χίσλοπ στην «Π»: Ντρέπομαι που το Βρετανικό Μουσείο δεν αναγνωρίζει ότι ο Ελγιν ήταν κλέφτης
17:25 Ισραήλ: «Η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία»
17:15 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ
17:07 Θανόπουλος στον peloponnisos FM: «Πρώτος στόχος της Θύελλας είναι η παραμονή»
17:00 Νέα πλατεία στην Έξω Αγυιά – Διαγωνισμός για την κατασκευή της Πλατείας Ελλήνων Μουσουργών
16:53 Παναγιωτόπουλος: «Η υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου αποτελεί απόδειξη της απαξιωτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας»
16:49 Δύσκολη κλήρωση στο Κύπελλο για τον ΝΟΠ-Παίζει εκτός με την Βουλιαγμένη
16:42 Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια είναι έγκυος
16:36 Το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλευρό των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών – Συνεχίζονται οι συναντήσεις με Συλλόγους
16:32 Η αποκάλυψή του Στίβεν Χόκινγκ για το τέλος του κόσμου
16:26 Ο Χ. Μπονάνος παρέδωσε απινιδωτές στον Ναυτικό Όμιλο Ελαιώνα Αιγιαλείας
16:19 Φυλάκιση 12 μηνών με 3ετή αναστολή σε ογκολόγο για φακελάκι
16:17 Πάτρα: Χάθηκε σκύλος, η έκκληση του ιδιοκτήτη
16:10 Φοινικούντα: Δεν σχεδίασαν τη δολοφονία, πήγαν να εκβιάσουν για χρήματα – Τι υποστηρίζει η πλευρά του 22χρονου
16:08 Αντίστροφη μέτρηση για το Κύπελλο Χριστουγέννων
16:05 Hedge Out: Και οι δύο «αιώνιοι» ευχαριστημένοι!
16:04 Πάτρα – Πρώην Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα: Τόση εσωστρέφεια για ένα «κουφάρι»;
15:57 Ψηφιακή Επανάσταση: Το στοίχημα στην τσέπη σου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ