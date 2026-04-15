Πάτρα: Δύο σκύλοι ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες σε αυλή σπιτιού – Χειροπέδες σε έναν άνδρα

Μία ακόμη υπόθεση που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης ζώων συντροφιάς ήρθε στο φως στην Πάτρα, οδηγώντας στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών. Η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. έγινε το απόγευμα της Τρίτης, έπειτα από καταγγελία, και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι δύο δεσποζόμενοι σκύλοι, οι οποίοι βρίσκονταν στην αυλή της κατοικίας του, δεν διαβιούσαν με βάση όσα προβλέπονται για την ευζωία τους.

Η υπόθεση κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές μετά την αναφορά που έφτασε στις υπηρεσίες τους. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο για έλεγχο και, σύμφωνα με τα ευρήματα, κατέγραψαν παραβάσεις που σχετίζονται με την υποχρέωση του ιδιοκτήτη να εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για τα ζώα που έχει υπό την ευθύνη του. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι δύο σκύλοι δεν διατηρούνταν με τρόπο που να ανταποκρίνεται στους κανόνες προστασίας και φροντίδας που επιβάλλει η νομοθεσία.

Καταγγελία και άμεση επέμβαση της Αστυνομίας

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε άμεσα στην κινητοποίηση του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών. Οι αστυνομικοί έκαναν επιτόπιο έλεγχο στην οικία του άνδρα και εκεί διαπίστωσαν την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα ζώα. Η εικόνα που σχημάτισαν ήταν αρκετή ώστε να προχωρήσουν στη σύλληψή του, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η παρέμβαση των αρχών σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι καταγγελίες για κακή μεταχείριση ή πλημμελή φροντίδα ζώων αποτελούν πλέον σημαντικό πεδίο αστυνομικού και διοικητικού ελέγχου. Το νομικό πλαίσιο είναι σαφές ως προς τις ευθύνες που φέρει κάθε ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς, όχι μόνο για την κατοχή του, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό ζει καθημερινά.

Τι προβλέπεται για την ευζωία των ζώων

Η ευζωία των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς δεν αφορά μόνο την παροχή τροφής και νερού. Περιλαμβάνει συνολικά τις συνθήκες διαβίωσης, την καθαριότητα, την προστασία από καιρικά φαινόμενα, την ασφάλεια, τη δυνατότητα κίνησης και τη γενικότερη φροντίδα που οφείλει να παρέχει ο ιδιοκτήτης. Οταν αυτές οι προϋποθέσεις δεν τηρούνται, οι αρχές μπορούν να κινηθούν τόσο ποινικά όσο και διοικητικά.

Στην περίπτωση της Πάτρας, ο αστυνομικός έλεγχος φέρεται να κατέδειξε ότι οι όροι αυτοί δεν τηρούνταν για τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην αυλή της οικίας. Αυτό ήταν και το στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του άνδρα, ενώ η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία.

