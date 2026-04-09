Αγρίνιο: Καταγγελία ότι έβαλε νεογέννητα γατάκια σε σακούλα, μήνυση και σύλληψη ΦΩΤΟ

Μια νέα υπόθεση που αφορά καταγγελία για κακοποίηση ζώων απασχολεί το Αγρίνιο, έπειτα από μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος άνδρα για περιστατικό με νεογέννητα γατάκια στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών, κοντά στο ΔΑΚ Αγρινίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, ο άνδρας συνελήφθη μετά την αναφορά γυναίκας, η οποία υποστήριξε ότι είδε τέσσερα νεογέννητα ζώα μέσα σε πλαστική σακούλα και θεώρησε ότι προορίζονταν να πεταχτούν.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, 8 Απριλίου 2026. Η καταγγέλλουσα ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο συλληφθείς είχε τοποθετήσει τα γατάκια στη σακούλα με σκοπό να τα εγκαταλείψει. Μετά την καταγγελία, ακολούθησαν οι προβλεπόμενες ενέργειες και σχηματίστηκε δικογραφία για κακοποίηση ζώων.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το περιστατικό

Τα τοπικά δημοσιεύματα περιγράφουν ότι η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε κοινόχρηστο χώρο στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών. Σε μία από τις σχετικές αναφορές σημειώνεται ότι ο άνδρας κατηγορείται πως τοποθέτησε τα τέσσερα νεογέννητα γατάκια σε πλαστική σακούλα, ενώ άλλη δημοσίευση κάνει λόγο για μήνυση που βασίστηκε στην εκτίμηση της καταγγέλλουσας ότι τα ζώα επρόκειτο να πεταχτούν.

Η υπόθεση πήρε αμέσως ποινική διάσταση, καθώς στα ζητήματα κακοποίησης ζώων οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα και ενεργοποιούν τη διαδικασία του αυτοφώρου όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, το βάρος πέφτει πλέον στη δικαστική διερεύνηση των όσων καταγγέλθηκαν και των όσων αντιτείνει ο κατηγορούμενος.

Ο άνδρας αρνείται την καταγγελία

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν αποδέχεται όσα του αποδίδονται. Αντιδρώντας στο περιεχόμενο της μήνυσης, κατέθεσε και ο ίδιος μήνυση σε βάρος της γυναίκας για ψευδή καταμήνυση, αμφισβητώντας ευθέως την εκδοχή που οδήγησε στη σύλληψή του.

Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην αρχική καταγγελία για τα γατάκια, αλλά επεκτείνεται και στη μεταξύ των δύο πλευρών δικαστική αντιπαράθεση. Μετά τη σύλληψη και τις αμοιβαίες νομικές κινήσεις, τον τελικό λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία, τις καταθέσεις και τη βασιμότητα των ισχυρισμών κάθε πλευράς.

Η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης

Το περιστατικό έχει προκαλέσει τοπικό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για υπόθεση που αγγίζει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, αυτό της προστασίας των ζώων. Την ίδια ώρα, η ύπαρξη αντικρουόμενων ισχυρισμών δίνει από την αρχή στην υπόθεση δύο διαφορετικές αναγνώσεις, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από τη νόμιμη διαδικασία.

Σε αυτή τη φάση, τα βασικά δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί είναι ότι υπήρξε καταγγελία γυναίκας, ακολούθησε σύλληψη άνδρα για κακοποίηση ζώων και στη συνέχεια υποβλήθηκε μήνυση για ψευδή καταμήνυση από την άλλη πλευρά. Η τελική εικόνα της υπόθεσης θα διαμορφωθεί πλέον μέσα από τη δικαστική πορεία που ακολουθεί.

Πηγή: sinidisi.gr

