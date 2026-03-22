Εγκλημα στα Κρέστενα: νεογέννητα γατάκια δεμένα σε σακούλα, πεταμένα σε κάδο…

Τα δύο γατάκια πέθαναν και το τρίτο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή…

 

22 Μαρ. 2026 16:53
Pelop News

Ένα ακόμη ανατριχιαστικό περιστατικό κακοποίησης ζώων στην Ηλεία, σε χωριό της Κρέστενας.

Τρία νεογέννητα γατάκια εντοπίστηκαν δεμένα μέσα σε σακούλα, πεταμένα σε κάδο απορριμμάτων γεμάτο σκουπίδια.

Όταν ο Διονύσης Λιαρομάτης από τη Φιλοζωική Κρεστένων «Νοιάζομαι» έφτασε στο σημείο, ήταν ήδη αργά για τα δύο. Το τρίτο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η εικόνα δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Δεν πρόκειται για αμέλεια. Πρόκειται για συνειδητή πράξη βαρβαρότητας.

Ο ίδιος, όπως κάνει κάθε φορά, δεν έμεινε αμέτοχος. Έσκυψε πάνω από τα σκουπίδια, άνοιξε τη σακούλα, προσπάθησε να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί. Και στη συνέχεια, προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.

Μια κίνηση που επαναλαμβάνεται σχεδόν μηχανικά σε τέτοιες περιπτώσεις, με την ελπίδα, η οποία συχνά διαψεύδεται, ότι κάποτε οι «άγνωστοι» θα αποκτήσουν πρόσωπο και ευθύνες.

Η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι απλώς μια καταγραφή. Είναι μια κραυγή αγωνίας και ταυτόχρονα μια υπενθύμιση της διαφοράς ανάμεσα στην αδιαφορία και την ανθρωπιά.

«Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς σκύψαμε πάνω από τα σκουπίδια. Λερωθήκαμε, πονέσαμε, δυσκολευτήκαμε… αλλά μείναμε. Γιατί μέσα εκεί υπήρχε μια μικρή ζωή που έκλαιγε και μας χρειαζόταν, τα άλλα δύο νεκρά.

Δεν το προσπεράσαμε. Δεν κάναμε πως δεν ακούμε. Γιατί για εμάς δεν είναι «απλά ένα ζώο». Είναι μια ψυχή που φοβάται, που πονάει, που θέλει να ζήσει. Γι’ αυτό ενωθήκαμε.

Γι’ αυτό γίναμε μια φωνή για εκείνα που δεν μπορούν να μιλήσουν.

Και πονάει… πονάει να βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αφήνουν ζωές στα σκουπίδια και μετά γυρίζουν την πλάτη. Η ανθρωπιά φαίνεται στις πιο δύσκολες στιγμές.

Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος πέταξε τα ζώα. Είναι και ποιοι γνώριζαν και σιώπησαν.

Ποιοι άκουσαν και δεν αντέδρασαν. Ποιοι είδαν και προσπέρασαν».

19:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ο Μεγαλέξανδρος στη Γάζα (332π.Χ.)
18:50 Ιράν: Θα κλείσει πλήρως το Στενό του Ορμούζ αν ο Τραμπ πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις
18:43 Καλάβρυτα: Με λαμπρότητα ο εορτασμός των 205 ετών από την απελευθέρωση της πόλης ΦΩΤΟ
18:35 Αγγλία: Στιγμές τρόμου για οπαδούς της Μάντσετσερ Σίτι ΒΙΝΤΕΟ
18:33 «Τουρισμός για Όλους 2026»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα voucher διακοπών έως 600 ευρώ
18:26 Αίσιο τέλος στην επιχείρηση: Απεγκλωβίστηκε δύτης από τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης
18:20 Τραγωδία Τεμπών: Ξεκινά αύριο Δευτέρα 23/3 η ιστορική δίκη στη Λάρισα
18:13 Πάτρα: Παραδόθηκε στα παιδιά της Περιβόλας η νέα παιδική χαρά στην πλατεία Μενεξέδων ΦΩΤΟ
18:09 Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν: Θα κλείσουμε εντελώς τα Στενά αν…
18:06 Με τι καιρό θα ψήσουμε τον οβελία: Οι πρώτες προβλέψεις των μετεωρολόγων για το Πάσχα
18:00 Ιατροδικαστική Υπηρεσία: Απειλούνται αδίκως για απείθεια – Το σύστημα μπλοκάρει, οι υποθέσεις λιμνάζουν
17:51 Νέα ήττα για τον ΟΠΑΘΑ και μένει στην “πρίζα”
17:43 Με τον Χρυσό Σταυρό τιμήθηκε ο Νίκος Δένδιας στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου – Τι είπε για την «Ατζέντα 2030» ΦΩΤΟ
17:38 Μέση Ανατολή: «Σε μερικές περιπτώσεις απαιτείτε κλιμάκωση» λέει Αμερικανός Υπουργός»
17:29 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Τα χιόνια έφεραν αύξηση επισκεψιμοτητας ΦΩΤΟ
17:19 Τι είπε σε τετ α τετ ο «Iron Mike» στη Κίμπερλι Γκιλφόιλ
17:09 Τηλεοπτικές άδειες περιφερειακής εμβέλειας: μοριοδότηση στους υπάρχοντες καναλάρχες
17:00 Ο ψυχοθεραπευτής-συγγραφέας Γιώργος Λάγιος στην «Π»: «Η γονεϊκότητα δεν είναι δικαίωμα, είναι ευθύνη»
16:59 Η Παναχαϊκή διέλυσε 10-0 τον Πανγυθεατικό, Παναιγιάλειος και Θύελλα έκαναν τη δουλειά
16:53 Εγκλημα στα Κρέστενα: νεογέννητα γατάκια δεμένα σε σακούλα, πεταμένα σε κάδο…
