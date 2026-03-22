Εγκλημα στα Κρέστενα: νεογέννητα γατάκια δεμένα σε σακούλα, πεταμένα σε κάδο...

Ένα ακόμη ανατριχιαστικό περιστατικό κακοποίησης ζώων στην Ηλεία, σε χωριό της Κρέστενας.

Τρία νεογέννητα γατάκια εντοπίστηκαν δεμένα μέσα σε σακούλα, πεταμένα σε κάδο απορριμμάτων γεμάτο σκουπίδια.

Όταν ο Διονύσης Λιαρομάτης από τη Φιλοζωική Κρεστένων «Νοιάζομαι» έφτασε στο σημείο, ήταν ήδη αργά για τα δύο. Το τρίτο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η εικόνα δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Δεν πρόκειται για αμέλεια. Πρόκειται για συνειδητή πράξη βαρβαρότητας.

Ο ίδιος, όπως κάνει κάθε φορά, δεν έμεινε αμέτοχος. Έσκυψε πάνω από τα σκουπίδια, άνοιξε τη σακούλα, προσπάθησε να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί. Και στη συνέχεια, προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.

Μια κίνηση που επαναλαμβάνεται σχεδόν μηχανικά σε τέτοιες περιπτώσεις, με την ελπίδα, η οποία συχνά διαψεύδεται, ότι κάποτε οι «άγνωστοι» θα αποκτήσουν πρόσωπο και ευθύνες.

Η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι απλώς μια καταγραφή. Είναι μια κραυγή αγωνίας και ταυτόχρονα μια υπενθύμιση της διαφοράς ανάμεσα στην αδιαφορία και την ανθρωπιά.

«Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς σκύψαμε πάνω από τα σκουπίδια. Λερωθήκαμε, πονέσαμε, δυσκολευτήκαμε… αλλά μείναμε. Γιατί μέσα εκεί υπήρχε μια μικρή ζωή που έκλαιγε και μας χρειαζόταν, τα άλλα δύο νεκρά.

Δεν το προσπεράσαμε. Δεν κάναμε πως δεν ακούμε. Γιατί για εμάς δεν είναι «απλά ένα ζώο». Είναι μια ψυχή που φοβάται, που πονάει, που θέλει να ζήσει. Γι’ αυτό ενωθήκαμε.

Γι’ αυτό γίναμε μια φωνή για εκείνα που δεν μπορούν να μιλήσουν.

Και πονάει… πονάει να βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αφήνουν ζωές στα σκουπίδια και μετά γυρίζουν την πλάτη. Η ανθρωπιά φαίνεται στις πιο δύσκολες στιγμές.

Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος πέταξε τα ζώα. Είναι και ποιοι γνώριζαν και σιώπησαν.

Ποιοι άκουσαν και δεν αντέδρασαν. Ποιοι είδαν και προσπέρασαν».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



