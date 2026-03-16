Πάτρα: Δύο συλλήψεις για απόπειρα ληστείας σε μίνι μάρκετ

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στην Πάτρα την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία σε κατάστημα μίνι μάρκετ.

Η απόπειρα ληστείας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας από τους κατηγορούμενους εισήλθε στο κατάστημα και απώθησε τον ανήλικο γιο του ιδιοκτήτη, με σκοπό να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο συνεργός του, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, προκειμένου να τον παραλάβει από το σημείο. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κατάφερε να τους ακινητοποιήσει και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Η επέμβαση της Αστυνομίας

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών. Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

