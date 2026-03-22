Πάτρα: Δύο συλλήψεις για έντονη μουσική σε καταστήματα – Παράβαση κοινής ησυχίας

Και στις δύο περιπτώσεις, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διαδικασίες, ενώ οι αστυνομικές υπηρεσίες υπενθυμίζουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων σχετικά με τον περιορισμό θορύβου, ιδίως σε κατοικημένες περιοχές.

Πάτρα: Δύο συλλήψεις για έντονη μουσική σε καταστήματα - Παράβαση κοινής ησυχίας
22 Μαρ. 2026 13:06
Pelop News

Στην Πάτρα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά από καταγγελίες περιοίκων για διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν αστυνομικοί του Β’ Αστυνομικού Τμήματος εντόπισαν έναν ημεδαπό άνδρα να έχει θέσει σε λειτουργία δύο ηχεία συνδεδεμένα με ενισχυτή, αναπαράγοντας μουσική που ενοχλούσε τους κατοίκους της περιοχής.

Σήμερα τα ξημερώματα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος, συνελήφθη δεύτερος ημεδαπός ιδιοκτήτης καταστήματος, ο οποίος είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό μηχάνημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε υπερβολικά υψηλή ένταση, προκαλώντας εκ νέου διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διαδικασίες, ενώ οι αστυνομικές υπηρεσίες υπενθυμίζουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων σχετικά με τον περιορισμό θορύβου, ιδίως σε κατοικημένες περιοχές.

