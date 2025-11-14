Πάτρα: Δυο συλλήψεις για κλοπή προϊόντων από σούπερ μάρκετ

Για κλοπή προιόντων από σούπερ μάρκετ συνελήφθησαν, δυο γυναίκες στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης.

Οι δυο συλληφθείσες το μεσημέρι της Πέμπτης 13/11/2025, ενεργώντας από κοινού με άγνωστη δράστιδα, μετέβησαν σε εν λειτουργία κατάστημα υπεραγοράς και αφαίρεσαν προϊόντα, συνολικής αξίας σαράντα ευρώ.

