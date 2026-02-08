Πάτρα: Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών σε οικία

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων κλοπών στην περιοχή της Πάτρας.

Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι στις 03-02-2026 είχαν μεταβεί, σε οικία που διέμεναν δύο γυναίκες και αφαίρεσαν με τη μέθοδο της απασχόλησης το χρηματικό ποσό των -840- ευρώ. Οι ίδιοι κατηγορούμενοι στις 06-02-2026 το απόγευμα, μετέβησαν εκ νέου στην οικία των γυναικών, όπου αποπειράθηκαν να διαπράξουν κλοπή, ωστόσο συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

