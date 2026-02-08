Πάτρα: Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών σε οικία

Άνδρας και γυναίκα συνελήφθησαν από την Άμεση Δράση Πατρών μετά από απόπειρα κλοπής

Πάτρα: Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών σε οικία
08 Φεβ. 2026 11:26
Pelop News

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων κλοπών στην περιοχή της Πάτρας.

Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι στις 03-02-2026 είχαν μεταβεί, σε οικία που διέμεναν δύο γυναίκες και αφαίρεσαν με τη μέθοδο της απασχόλησης το χρηματικό ποσό των  -840- ευρώ.  Οι ίδιοι κατηγορούμενοι στις 06-02-2026 το απόγευμα, μετέβησαν εκ νέου στην οικία των γυναικών, όπου αποπειράθηκαν να διαπράξουν κλοπή, ωστόσο συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

