Πάτρα – Δυτική Αχαΐα: Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα σε ελέγχους της ΕΛΑΣ

Πολλαπλές συλλήψεις για ναρκωτικά και παράνομη κατοχή όπλου σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάτρα και την Κάτω Αχαΐα, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ., με τρεις ενήλικους και έναν ανήλικο να οδηγούνται στις αρχές.

Σύλληψη για όπλα και ναρκωτικά

Στην Πάτρα συνελήφθη ένας άνδρας από την Άμεση Δράση, όταν σε αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν πάνω του 27 γραμμάρια κάνναβης, 215 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε δύο αβολίδωτα φυσίγγια, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Σύλληψη για μικροποσότητα ναρκωτικών

Σε δεύτερο περιστατικό, επίσης στην Πάτρα, συνελήφθη άνδρας από την Άμεση Δράση, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν 2 γραμμάρια κάνναβης.

Σύλληψη ανηλίκου

Ακόμη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 17χρονο, ο οποίος είχε επάνω του μικροποσότητα κάνναβης.

Σύλληψη στην Κάτω Αχαΐα

Στην Κάτω Αχαΐα, αστυνομικοί της ΟΠΔΙ Δυτικής Αχαΐας προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, στη κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 ναρκωτικά δισκία.

