Πάτρα: Έδιναν αλκοόλ σε πέντε ανήλικους – Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνος καταστήματος

Πέντε ανήλικοι, ηλικίας 15 έως 16 ετών, βρέθηκαν να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

30 Νοέ. 2025 11:29
Στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας και του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν στον χώρο.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος πέντε ανήλικοι, και συγκεκριμένα τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι, ηλικίας από 15 έως 16 ετών, στους οποίους, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν πωληθεί αλκοολούχα ποτά από τους υπευθύνους του καταστήματος.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Η υπόθεση αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τη σημασία των ελέγχων για την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας που απαγορεύει ρητά την πώληση και διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους.

