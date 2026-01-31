Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντίνα Μούζου

Τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για την απώλεια της Κωνσταντίνας Μούζου εκφράζουν ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, καθώς και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη».

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη κάνει λόγο για βαθιά οδύνη από την απώλεια ενός ενεργού μέλους της και δηλώνει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας, τους οποίους στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Όπως γνωστοποιείται, η νεκρώσιμος ακολουθία για την Κωνσταντίνα Μούζου θα τελεστεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο της Λεύκας.

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει», καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης.

