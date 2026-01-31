Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντίνα Μούζου

Τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο της Κωνσταντίνας Μούζου εκφράζει η δημοτική παράταξη Πάτρα Ενωμένη, γνωστοποιώντας παράλληλα τις λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας.

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντίνα Μούζου
31 Ιαν. 2026 13:21
Pelop News

Τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για την απώλεια της Κωνσταντίνας Μούζου εκφράζουν ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, καθώς και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη».

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη κάνει λόγο για βαθιά οδύνη από την απώλεια ενός ενεργού μέλους της και δηλώνει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας, τους οποίους στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Όπως γνωστοποιείται, η νεκρώσιμος ακολουθία για την Κωνσταντίνα Μούζου θα τελεστεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο της Λεύκας.

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει», καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Στο Πολύεδρο η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Φώτη Βλαστού «Άκρα»
15:12 Απόκριες στα Καλάβρυτα με 17 εκδηλώσεις σε τέσσερις περιοχές: Παρελάσεις, έθιμα και ξεφάντωμα έως την Καθαρά Δευτέρα
15:00 Παρουσίαση βιβλίου στο Πολύεδρο: «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» της Γεωργίας Βεληβασάκη
14:56 Διπλές εκρήξεις στο νότιο Ιράν: Ζημιές στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και νεκρή τετραμελής οικογένεια στην Αχβάζ
14:48 Ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Εξάρθρωση κυκλώματος με τέσσερις συλλήψεις και… κιλά κάνναβης
14:36 Δήμας για το κυκλοφοριακό της Αττικής: Flyover στον Κηφισό, έργα-κόμβοι και σκέψεις για έξοδο επιχειρήσεων από την Αθήνα
14:24 Γραμμές Τέχνης – «Ουρανός Κλειδωμένος»: Η Ανδρομάχη μιλά για όλους τους αμάχους του πολέμου στη σκηνή της Πάτρας
14:21 Μεθυσμένος μπασκετμπολίστας της Α2 μπήκε με ΙΧ στις γραμμές του τρένου στο κέντρο της Αθήνας
14:13 Βλάβη στη γραμμή «100» για περίπου 20 λεπτά – Η ΕΛΑΣ απαντά σε σενάρια «μπλακ άουτ»
14:12 Πατρινό καρναβάλι 2026: Με σάτιρα, συγκίνηση και χειροκρότημα άνοιξε ο «Μώμος ο Πατρεύς» στο Πάνθεον
14:00 Βαρύς πέλεκυς για τους λαθροϋλοτόμους: Μετέφεραν κομμένες βελανιδιές από το σπάνιο δάσος της Στροφυλιάς
13:48 Πεζεσκιάν: «Μας εκμεταλλεύτηκαν για να διαλύσουν το Ιράν» – Κατηγορίες σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ευρώπη για τις αιματηρές διαδηλώσεις
13:36 Γιατί η πολυκατοικία «ρίχνει» την τιμή του διαμερίσματος: Ο παράγοντας που μπορεί να κόψει έως 20% από την αξία
13:24 Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η «μαμά» του Κέβιν στο Μόνος στο Σπίτι, σε ηλικία 71 ετών
13:21 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντίνα Μούζου
13:12 Όχημα στις ράγες στην Ιερά Οδό: Καθυστερήσεις σε προαστιακό και τρένα μεγάλων αποστάσεων
13:00 Πανεπιστήμιο Πατρών: Απειλή μας είναι το δημογραφικό – Εορταστική εκδήλωση σήμερα
12:56 Η ΝΕΠ ενισχύθηκε με τον Κώστα Κρεμανταλά
12:48 Έφυγε από τη ζωή ο σύντροφος της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
12:36 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 74 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 100.000 δικαιούχους έως 6 Φεβρουαρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ