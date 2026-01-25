Πάτρα: Εφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο ο διαιτητής βόλεϊ Σάββας Ιορδανίδης

Θλίψη και σοκ σε όλη τη Πάτρα σκόρπισε η είδηση του θανάτου του γνωστού διαιτητή βόλεϊ Σάββα Ιορδανίδη ο οποίος είναι ο άνδρας που κάηκε το μεσημέρι της Κυριακής μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του, στον Καστελλόκαμπο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από ξεχασμένο γκαζάκι και πυρκαγιά και ο άτυχος Σάββας έχασε τις αισθήσεις του και έχασε τη ζωή του.

Διαβάστε επίσης: Το «αντίο» της ΕΟΠΕ στον Σάββα Ιορδανίδη

Η φωτιά μάλλον ξεκίνησε από την κουζίνα, όπου όπως λέγεται βρέθηκαν τα «μάτια» της κουζίνας ανοιχτά. Ο κρότος που ακούστηκε ήταν από γκαζάκια.

Οπως έλεγαν αυτόπτες μάρτυρες, αρχικά ακούστηκε έκρηξη στην περιοχή και ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο Σάββας Ιορδανίδης και αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο στην Πάτρα, ωστόσο δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι.

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ

Ο Σαββας Ιορδανίδης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ρέφερι που ανέδειξε η ελληνική διαιτησία (με σήμα FIVB) και σφύριξε για πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν πολλές φορές η επιλογή της ΚΕΔ για να σφυρίξει αγώνες ντέρμπι που «έκαιγαν» και πάντα ο πατρινός ρέφερι περνούσε απαρατήρητος, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του ως διαιτητής την σεζόν 2005-06.

Ηταν επίσης για πολλά χρονιά διεθνής και εκτελούσε χρέη κομισάριου σε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, ακόμα και Τσαμπιονς Λιγκ με συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια πρωταθλήματα.

Μέχρι και τώρα ήταν ενεργός παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνες της Volley League ανδρών και γυναικών.

Για ένα διάστημα είχε διατελέσει και μάνατζερ στην ομάδα βόλεϊ της ΕΑΠ, την σεζόν 2007-08, περίοδο, όπου η τελευταία έκανε σπουδαίες χρονιές στην Ευρώπη καταγράφοντας ακόμα και συμμετοχή σε final-4 ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Εκτός από τον αθλητισμό, ήταν συνταξιούχος Τραπεζικός Υπάλληλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



