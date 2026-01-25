Το «αντίο» της ΕΟΠΕ στον Σάββα Ιορδανίδη

Η διοίκηση της ΕΟΠΕ με ανακοίνωση της είπε το δικό της αντίο στον αείμνηστο πλέον Σάββα Ιορδανίδη ο οποίος «έφυγε» σήμερα εντελώς άδικα από την ζωή.

Η ανακοίνωση: «Δεν υπάρχουν λέξεις. Μόνο σιωπή, κόμπος στον λαιμό και ένα «γιατί» που δεν έχει απάντηση.

Η είδηση του θανάτου του Σάββα Ιορδανίδη πάγωσε τους πάντες. Έκοψε την ανάσα. Σκόρπισε θλίψη και ένα βαρύ μούδιασμα, σαν να σταμάτησε για λίγο ο χρόνος.

Πάτρα: Εφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο ο διαιτητής βόλεϊ Σάββας Ιορδανίδης

Ένας άνθρωπος έφυγε μόνος, μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα, με τρόπο που ραγίζει την καρδιά.

Μας μένει ο πόνος και οι αναμνήσεις για αυτά που περάσαμε μαζί.

Ο πρόεδρος Γιώργος Καραμπέτσος, το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ και η οικογένεια του βόλεϊ τον αποχαιρετούμε. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του. Θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμούμε πάντα.

Καλό ταξίδι Σάββα”.

