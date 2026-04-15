Πάτρα: «Έφυγε» από τη ζωή ο Φώτης Τσάμης – Συλλυπητήρια της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη»
Τα συλλυπητήριά της στη Γιάννα Τσάμη-Παπαγεωργίου για τον θάνατο του πατέρα της, Φώτη Τσάμη, εκφράζει η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη». Στο μήνυμά της αναφέρεται στην απώλεια με λόγια συμπαράστασης προς την ίδια και την οικογένειά της.
Με συλλυπητήριο μήνυμά της, η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Φώτη Τσάμη, πατέρα της Γιάννας Τσάμη-Παπαγεωργίου, η οποία έχει διατελέσει κοινοτική σύμβουλος στον Ψαθόπυργο.
Ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων Κώστας Σβόλης, μαζί με τους δημοτικούς και διαμερισματικούς συμβούλους, αλλά και τα μέλη της «Πάτρα Ενωμένη», απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στη Γιάννα Τσάμη-Παπαγεωργίου για την οικογενειακή της απώλεια.
Στο μήνυμα της παράταξης εκφράζεται η συμπαράσταση προς την ίδια και τους οικείους της, με ευχή η μνήμη του εκλιπόντος να είναι αιώνια.
