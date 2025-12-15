Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο τενόρος Νίκος Παπακώστας – Θλίψη στον μουσικό κόσμο

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο τενόρος Νίκος Παπακώστας – Θλίψη στον μουσικό κόσμο
15 Δεκ. 2025 17:03
Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Νίκου Παπακώστα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Ο Νίκος Παπακώστας ήταν τενόρος στον Ορφέα, με ενεργή και αγαπητή παρουσία στον χώρο της μουσικής και της χορωδιακής δημιουργίας.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στον Ορφέα όσο και στην ευρύτερη καλλιτεχνική κοινότητα, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο με ήθος, συνέπεια και έντονη αγάπη για τη μουσική. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του κάνουν λόγο για έναν καλλιτέχνη με ξεχωριστή φωνή και ουσιαστική συμβολή στις εμφανίσεις και τις δράσεις του συνόλου.

Η είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι, της Δευτέρας, μέσω ανακοίνωσης του Προέδρου του Οργανισμού Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Ανδρέα Ανδριόπουλου.

