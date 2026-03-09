Πάτρα: Εγκαινιάστηκε στην Αγορά Αργύρη η έκθεση «Ανθρωπόμορφες ρωγμές +» ΦΩΤΟ

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Ανθρωπόμορφες ρωγμές +» της εικαστικής ομάδας Fabbrica Το Art Platform πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στην Αγορά Αργύρη, παρουσία του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 21 Μαρτίου.

09 Μαρ. 2026 13:06
Pelop News

Στα εγκαίνια της έκθεσης «Ανθρωπόμορφες ρωγμές +» της εικαστικής ομάδας Fabbrica Το Art Platform, που φιλοξενείται στην Αγορά Αργύρη μέχρι τις 21 Μάρτη, βρέθηκε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης το απόγευμα του Σαββάτου 7 Μάρτη.

Οι Τάκης Βαρελάς, Δημήτρης Δήμου, Γιάννης Κλεφτογιάννης, Μιρένα Φερλέμη και Τίμος Χατζηλαγός, με την επιμέλεια της ιστορικού Τέχνης Σαββίνας Λίτση, παρουσιάζουν στο κοινό της Πάτρας τις δημιουργίες τους.

Πέντε δημιουργοί με προσωπικές διαδρομές οι οποίοι συνοδοιπορούν, αγωνιούν, ερευνούν τη σχέση της Τέχνης και της κοινωνίας. Παρακολουθούν τις ρωγμές της εποχής τους και παρεμβαίνουν.

Ο Δήμαρχος Πατρέων ξεναγήθηκε στα εκθέματα, συνομίλησε με τους δημιουργούς, τους οποίους ευχαρίστησε στο χαιρετισμό του χαρακτηρίζοντας τα έργα τους φως στο σκοτάδι που προσπαθεί να κυριαρχήσει. Ανέφερε οι δημιουργίες τους μας δίνουν δύναμη, κουράγιο και διέξοδο στην απανθρωπιά που γεννά το σύστημα της εκμετάλλευσης.

Στο κάλεσμα των δημιουργών αναφέρεται: «Τα ανθρώπινα θραύσματα φωτίζονται μέσα από σταθερές γραμμές έντασης, στο πεδίο της εργασίας. Το χρώμα της φωτιάς κυριαρχεί. Το χρώμα των αγώνων. Εκεί όπου ο κάματος αποκτά μορφή και οι μορφές επιστρέφουν το βλέμμα.

Η Τέχνη στις “Ανθρωπόμορφες ρωγμές +” δεν στέκεται ουδέτερη. Φωτίζει τα θραύσματα και το αίτιο που τα γεννά. Φωτίζει την εξουσία και τη βία της. Φωτίζει τη ζώσα δράση που διεκδικεί την απελευθέρωσή της.

Η έκθεση είναι πρόσκληση. Αντίστασης στην κανονικότητα. Στην καταστολή. Στον εθισμό. Μια άρνηση να συνηθίσουμε το σκοτάδι».

Μέρες και ώρες λειτουργίας έκθεσης: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 – 14.00 και 17.00 – 21.00, Σάββατο 09.00 – 14.00. Κυριακή κλειστά.

 

