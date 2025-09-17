Πάτρα: Είχε καταδικαστεί 9 χρόνια σε φυλάκιση και ήταν ελεύθερος

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι Τρίτη 16/09/2025, , στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας άνδρας, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δυο καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς και του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών.

Του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης εννέα ετών και εννέα μηνών και

χρηματική ποινή 10.700 ευρώ για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, σύσταση

συμμορίας για την διάπραξη κακουργήματος, απάτη με υπολογιστή και

παράνομη κατοχή όπλου, καθώς και ποινή φυλάκισης δυο ετών για κλοπή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών.

