Πάτρα: Είχε τον σκύλο μόνιμα στην αλυσίδα, χωρίς τροφή και κατάλυμα – Χειροπέδες σε άνδρα

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί, σε περιοχή της Πάτρας, αστυνομικοί του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, έπειτα από έλεγχο που αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις σε βάρος ζώου συντροφιάς.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο άνδρας διατηρούσε σκύλο σε καθεστώς μόνιμης αλυσόδεσης, κρατώντας το ζώο δεμένο σε σταθερή βάση, χωρίς να του εξασφαλίζει τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης.

Κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο σκύλος δεν είχε τροφή, δεν διέθετε κατάλληλο κατάλυμα, ενώ απουσίαζε και το βιβλιάριο υγείας του.

Η υπόθεση προστίθεται στα περιστατικά κακομεταχείρισης ζώων που απασχολούν όλο και πιο συχνά τις Αρχές, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και στη σχετική δικογραφία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



