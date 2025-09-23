Πάτρα: Εισαγγελική παρέμβαση κατά της νεανικής παραβατικότητας

Αγώνα κατά του φαινομένου της βίας των ανηλίκων ξεκινά ο νέος προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, με στοχευμένες δράσεις που θα έχουν στο επίκεντρο την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη.

Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες

Ο εισαγγελέας Εφετών Ευάγγελος Μάστακας έχει ασχοληθεί εκτενώς με το πρόβλημα, καθώς η ποινική αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων από τον εισαγγελέα ήταν και το θέμα της διδακτορικής διατριβής του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ στην προηγούμενη θέση του, ως αντεισαγγελέας Εφετών στα Ιωάννινα, είχε αναπτύξει αντίστοιχες πρωτοβουλίες για το πρόβλημα.

Την ίδια ώρα, οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου συμμαθητή τους στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, αφέθηκαν χθες Δευτέρα 22/09/2025 ελεύθεροι έπειτα από την απολογία τους στην ανακρίτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο ένας από την παρέα χτύπησε το θύμα, όπως ομολόγησε, ενώ η σκηνή έχει καταγραφεί και σε βίντεο από το σημείο του συμβάντος.

«Η ανακρίτρια τους άφησε ελεύθερους υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας Ανηλίκων. Ο 16χρονος ομολόγησε την ενοχή του. Ο 15χρονος που εκπροσωπώ δεν έχει καμία σχέση. Δεν τον γνώριζε καθόλου. Συγκλονίστηκε από το επεισόδιο και ζήτησε συγγνώμη που βρέθηκε εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Η αφορμή για τον τσακωμό ήταν ότι το θύμα εξύβρισε τη μητέρα του πρώτου κατηγορούμενου» σημείωσε ο δικηγόρος Αγγελος Στεργιόπουλος.

Ο 16χρονος έχει περιοριστικούς όρους να εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ η υπόθεση θα εξεταστεί από το δικαστικό συμβούλιο μέχρι να φτάσει στο ακροατήριο και να οριστεί τακτική δικάσιμος.

«Ο βασικός κατηγορούμενος είχε γενέθλια και πήγε να τους κεράσει έναν καφέ. Προκύπτει και από το βίντεο ότι συναντήθηκαν τυχαία με τον παθόντα, και ο μόνος που επιτέθηκε ήταν ο βασικός κατηγορούμενος. Ο 14χρονος πλησίασε το θύμα, τον σήκωσε και τον ρώτησε αν είναι καλά, πριν αποχωρήσει» σχολίασε ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρέλης.

