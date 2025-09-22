Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες

Ελεύθεροι με όρους οι τρεις ανήλικοι δράστες – Ο 16χρονος με περιοριστικούς όρους, οι άλλοι δύο σε επιμέλεια ανηλίκων

22 Σεπ. 2025
Μερικά δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να προκληθούν σοβαρά τραύματα στον 15χρονο μαθητή που δέχθηκε άγρια επίθεση από τρεις συνομήλικούς του στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα. Το βίντεο που παρουσιάζει το pelop.gr καταγράφει τη στιγμή του ξυλοδαρμού, προκαλώντας αποτροπιασμό.

Το βίντεο της επίθεσης

Οι τρεις ανήλικοι φαίνονται να κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση, όταν ξαφνικά αλλάζουν πορεία. Ένα άτομο με λευκή μπλούζα κατευθύνεται απειλητικά προς τον 15χρονο και τον χτυπά επανειλημμένα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο άτομο με μαύρη μπλούζα πλησιάζει το θύμα που βρίσκεται πεσμένο, ενώ το τρίτο μέλος της παρέας παρακολουθεί λίγα μέτρα πιο μακριά. Αμέσως μετά, οι δράστες απομακρύνονται, ενώ στο σημείο βρίσκονταν περαστικοί που δεν παρενέβησαν.

Οι συνέπειες για το θύμα

Ο 15χρονος υπέστη σοβαρά χτυπήματα, με κάταγμα στη γνάθο και στο ρινικό οστό. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού». Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, που ζητά μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι τρεις δράστες, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε άτομο αδύναμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι αποφάσεις του ανακριτή

Νωρίτερα σήμερα, οι ανήλικοι απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή. Ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο μικρότεροι θα ενταχθούν σε πρόγραμμα επιμέλειας ανηλίκων.

Το περιστατικό και το βίντεο που το συνοδεύει έχουν προκαλέσει σοκ και προβληματισμό, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το ζήτημα της νεανικής βίας.
