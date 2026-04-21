Πάτρα: Εκδήλωση για την ενδοσχολική βία

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την ενδοσχολική βία διοργανώνουν η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων και το ΣΚΛΕ – Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο κύκλου δράσεων ευαισθητοποίησης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, στις 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος Δημητρίου και Λίλης Σταυρόπουλου (Promitheas Park).

Θέμα της συζήτησης είναι: «Ενδοσχολική βία – Τι την πυροδοτεί; Αιτίες, πρόληψη & αντιμετώπιση του φαινομένου. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στο σχολείο».

Κεντρική εισηγήτρια θα είναι η κοινωνική λειτουργός Αθανασία Κακακρούμπα (MSc), η οποία θα αναλύσει τις παραμέτρους του φαινομένου και τις δυνατότητες παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον.

Η δράση απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και συνολικά στη σχολική κοινότητα, με στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση της πρόληψης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας.

