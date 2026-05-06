Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης στα Ψηλαλώνια για τους αγωνιστές που απαγχονίστηκαν από τους ναζί

Σε εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που απαγχονίστηκαν στα Ψηλαλώνια στις 9 Μαΐου 1944 καλεί ο Δήμος Πατρέων τον λαό και τη νεολαία της πόλης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, στις 11 το πρωί, στην πλατεία Ψηλών Αλωνίων, στο σημείο όπου οι ναζιστικές δυνάμεις κατοχής, μαζί με ντόπιους συνεργάτες τους, προχώρησαν στον απαγχονισμό αγωνιστών της Αντίστασης, αφήνοντας ένα από τα πιο βαριά αποτυπώματα της κατοχικής περιόδου στην Πάτρα.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης φέρνει τη «Σοφία», τεχνολογία, αθλητισμό και θέατρο στο Πανεπιστήμιο

Η ημέρα έχει διπλό συμβολισμό, καθώς στις 9 Μαΐου 1945, έναν χρόνο μετά την εκτέλεση των αγωνιστών στα Ψηλαλώνια, η ναζιστική Γερμανία υπέγραφε την άνευ όρων συνθηκολόγησή της, σηματοδοτώντας το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Η εικόνα της κόκκινης σημαίας στο Ράιχσταγκ και η συντριβή του φασισμού από τον Κόκκινο Στρατό έχουν καταγραφεί ιστορικά ως σύμβολα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών.

Μέσα από την εκδήλωση, τιμάται η ηρωική στάση του λαού της Πάτρας, αλλά και ο αγώνας των λαών όλου του κόσμου που βρέθηκαν απέναντι στη ναζιστική κατοχή. Τιμώνται όσοι ενίσχυσαν τα αντιστασιακά κινήματα στην Ελλάδα και σε άλλες κατεχόμενες χώρες, όσοι κράτησαν ζωντανή την αντίσταση και ανέδειξαν τη δύναμη της οργανωμένης λαϊκής πάλης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) – Παράρτημα Πάτρας.

Η φετινή συγκέντρωση στα Ψηλαλώνια έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο όχι μόνο τη μνήμη μιας τοπικής θυσίας, αλλά και το ιστορικό βάρος μιας ημέρας που συνδέθηκε με την ήττα του ναζισμού και τη νίκη των λαών απέναντι στον φασισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



