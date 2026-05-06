Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης στα Ψηλαλώνια για τους αγωνιστές που απαγχονίστηκαν από τους ναζί

Κάλεσμα συμμετοχής στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που εκτελέστηκαν στα Ψηλαλώνια απευθύνει ο Δήμος Πατρέων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Ψηλών Αλωνίων, συνδέοντας τη μνήμη της τοπικής θυσίας με τη Μέρα της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών.

Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης στα Ψηλαλώνια για τους αγωνιστές που απαγχονίστηκαν από τους ναζί
06 Μάι. 2026 13:01
Pelop News

Σε εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που απαγχονίστηκαν στα Ψηλαλώνια στις 9 Μαΐου 1944 καλεί ο Δήμος Πατρέων τον λαό και τη νεολαία της πόλης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, στις 11 το πρωί, στην πλατεία Ψηλών Αλωνίων, στο σημείο όπου οι ναζιστικές δυνάμεις κατοχής, μαζί με ντόπιους συνεργάτες τους, προχώρησαν στον απαγχονισμό αγωνιστών της Αντίστασης, αφήνοντας ένα από τα πιο βαριά αποτυπώματα της κατοχικής περιόδου στην Πάτρα.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης φέρνει τη «Σοφία», τεχνολογία, αθλητισμό και θέατρο στο Πανεπιστήμιο

Η ημέρα έχει διπλό συμβολισμό, καθώς στις 9 Μαΐου 1945, έναν χρόνο μετά την εκτέλεση των αγωνιστών στα Ψηλαλώνια, η ναζιστική Γερμανία υπέγραφε την άνευ όρων συνθηκολόγησή της, σηματοδοτώντας το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Η εικόνα της κόκκινης σημαίας στο Ράιχσταγκ και η συντριβή του φασισμού από τον Κόκκινο Στρατό έχουν καταγραφεί ιστορικά ως σύμβολα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών.

Μέσα από την εκδήλωση, τιμάται η ηρωική στάση του λαού της Πάτρας, αλλά και ο αγώνας των λαών όλου του κόσμου που βρέθηκαν απέναντι στη ναζιστική κατοχή. Τιμώνται όσοι ενίσχυσαν τα αντιστασιακά κινήματα στην Ελλάδα και σε άλλες κατεχόμενες χώρες, όσοι κράτησαν ζωντανή την αντίσταση και ανέδειξαν τη δύναμη της οργανωμένης λαϊκής πάλης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) – Παράρτημα Πάτρας.

Η φετινή συγκέντρωση στα Ψηλαλώνια έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο όχι μόνο τη μνήμη μιας τοπικής θυσίας, αλλά και το ιστορικό βάρος μιας ημέρας που συνδέθηκε με την ήττα του ναζισμού και τη νίκη των λαών απέναντι στον φασισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Γαστούνη: Ο εμπρησμός έβαλε φωτιά στα μπατζάκια της ΕΛΑΣ
15:56 Διακόπηκαν δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου λόγω φωτιάς
15:51 Trad wife: Η νέα βιτρίνα της παλιάς γυναικείας υποταγής
15:48 Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να ξανανοίξουν όταν σταματήσουν οι απειλές των εχθρών
15:40 Η φέτα ΠΟΠ στο στόχαστρο – Σκληρό παιχνίδι στη διεθνή αγορά
15:32 Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
15:24 Τραμπ: Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα έχουμε ειρήνη, αλλιώς ακολουθούν πιο σφοδροί βομβαρδισμοί
15:16 Μητσοτάκης από Αμμάν: Έμφαση στην αποκλιμάκωση και επιστροφή στο status quo στα Στενά του Ορμούζ
15:08 Οινοξένεια: Λιγοστές ελπίδες για λύση… Τι είπε η Δημοτική Αρχή, έτοιμο να απαντήσει το Δίκτυο
15:00 Σέρρες: Σειρά επισκέψεων της Δόμνας Μιχαηλίδου και το βράδυ στην εκδήλωση για τον ψηφιακό εθισμό
14:55 Κανάρια Νησιά: Αντιδράσεις για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιου με ύποπτα κρούσματα χανταϊού
14:52 Ryanair: Κλείνει η βάση στη Θεσσαλονίκη και φουντώνει η αγωνία για 200 εργαζόμενους
14:49 Ασυνήθιστο ψύχος στην Ελλάδα στις αρχές Μαΐου – Η Πρωτομαγιά του 2026 γράφτηκε στα κλιματικά αρχεία
14:46 Ολυμπία Οδός Open Tour 2026: Η Ολυμπία Οδός πραγματοποίησε τη δεύτερη δράση ”Open Tour”
14:38 Πάπας Λέων: H Εκκλησία πρέπει να καταγγέλλει το κακό και να διακηρύττει την ειρήνη
14:36 Αίγινα: Ανείπωτος θρήνος για το κοριτσάκι 20 μηνών που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι
14:30 Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: «Με σοφιστείες επιχειρεί να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης»
14:24 Ο Τζέιμς συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague
14:21 Χρίστος Δήμας: Οι υποδομές αλλάζουν την οικονομία και ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων
14:11 Τάκης Παπαδόπουλος: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πρώτη Γραμμή των Ψηφιακών Διδύμων και των Τεχνολογιών Αιχμής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ