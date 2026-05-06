Πάτρα: Το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης φέρνει τη «Σοφία», τεχνολογία, αθλητισμό και θέατρο στο Πανεπιστήμιο

Μια ημέρα αφιερωμένη στην ισότιμη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα οργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, με το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης να ξεδιπλώνεται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος, μέσα από ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς, φορείς και κοινό.

Τη διοργάνωση υπογράφει η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών», με επιστημονική υπεύθυνη την Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού Ελένη Αλμπάνη. Η δράση συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Μια ημέρα αφιερωμένη στη συμπερίληψη

Το Φεστιβάλ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση για την προσβασιμότητα από τη θεωρία στην πράξη, αναδεικνύοντας πώς η ισότιμη πρόσβαση μπορεί να αφορά την εκπαίδευση, την έρευνα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τελικά την ίδια την καθημερινή ζωή μέσα σε ένα πανεπιστημιακό και κοινωνικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.

Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει στις 09:00, με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα πραγματοποιηθούν στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο και θα απευθύνονται, μεταξύ άλλων, και σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων της Πάτρας. Μέσα από διαδραστικές εμπειρίες, μικροί και μεγάλοι θα έρθουν σε επαφή με την έννοια της συμπερίληψης με τρόπο άμεσο, βιωματικό και ουσιαστικό.

Ξεχωριστή θέση στο πρωινό πρόγραμμα έχει η παρουσία του ανθρωποειδούς ρομπότ «Σοφία», που θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την Πάτρα και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος της διοργάνωσης.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πρόσβασης

Από τις 11:30 έως τις 13:00, το βάρος μετατοπίζεται στην καινοτομία, μέσα από τη συνεδρία «Υποστηρικτική Τεχνολογία και Ισότιμη Πρόσβαση», όπου θα παρουσιαστούν ερευνητικές δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών με άμεσο αποτύπωμα στην προσβασιμότητα.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν εφαρμογές και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ξενάγηση κωφών σε μουσεία, την αστρονομία και τη γεωλογία για άτομα με οπτική αναπηρία, την εκμάθηση νοηματικών γλωσσών μέσω υπολογιστικής όρασης, αλλά και την ανάπτυξη νέων τεχνικών προσβασιμότητας με τη βοήθεια της απτικής αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα πανεπιστημιακών πληροφοριακών συστημάτων και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

Η λογική αυτής της ενότητας είναι σαφής: η επιστήμη και η τεχνολογία δεν αποτελούν απλώς πεδία γνώσης, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν ως ουσιαστικά εργαλεία βελτίωσης της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία.

Μήνυμα ισότητας και από τον αθλητισμό

Την ίδια ώρα, από τις 11:30 έως τις 12:30, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο θα φιλοξενήσει αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο, σε μια δράση με έντονο συμβολισμό. Στον αγώνα θα συμμετάσχουν το Αθλητικό Σωματείο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και η Γυναικεία Ομάδα Καλαθοσφαίρισης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ», που αγωνίζεται στη νεοσύστατη Women Basketball League.

Μέσα από αυτή τη διοργάνωση, ο αθλητισμός δίνει το δικό του μήνυμα υπέρ της ισότητας και της ενεργού συμμετοχής, υπενθυμίζοντας ότι η πρόσβαση στον αθλητισμό, όπως και σε κάθε άλλη κοινωνική δραστηριότητα, δεν μπορεί να μπαίνει σε περιοριστικά πλαίσια.

Διάλογος μεταξύ Πανεπιστημίων και συνέντευξη Τύπου

Μετά από σύντομο διάλειμμα, το πρόγραμμα συνεχίζεται από τις 14:30 έως τις 16:30 με την παρουσίαση καλών πρακτικών από Μονάδες Ισότιμης Πρόσβασης ελληνικών πανεπιστημίων. Εκπρόσωποι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από όλη τη χώρα θα παρουσιάσουν εμπειρίες, δράσεις και πρωτοβουλίες, ενισχύοντας τη συνεργασία και τον διάλογο γύρω από τη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Στις 17:00 θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου, ενώ στη συνέχεια το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τα περίπτερα των συμμετεχόντων φορέων, σε μια περιήγηση που θα συνοδεύεται και από τη συμμετοχή της «Σοφίας», συνδέοντας συμβολικά την τεχνολογία με την κοινωνική καινοτομία.

Η «Σοφία» για πρώτη φορά στην Πάτρα

Η παρουσία της «Σοφίας» αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του φετινού Φεστιβάλ. Πρόκειται για το προηγμένο ανθρωποειδές ρομπότ της Hanson Robotics, το οποίο αξιοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και χαρακτηριστικά συναισθηματικής ΤΝ, σε συνδυασμό με την τεχνολογία τεχνητού δέρματος Frubber.

Η «Σοφία» έχει ήδη καταγραφεί διεθνώς για τη δημόσια παρουσία και τις συνεργασίες της, ενώ η έλευσή της στην Πάτρα αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου κοινού. Η παρουσία της εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία της διοργάνωσης, που επιδιώκει να δείξει πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει εργαλείο συμπερίληψης και κοινωνικής συμμετοχής.

Επίσημη έναρξη και θεατρικό φινάλε

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, με χαιρετισμούς που θα σηματοδοτήσουν την κορύφωση της ημέρας.

Στις 19:00, η αυλαία θα πέσει με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο, μέσα από τη θεατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας», που θα παρουσιάσει η συμπεριληπτική καλλιτεχνική ομάδα «Όνειρο Είναι». Η παράσταση θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό και έρχεται να υπογραμμίσει τον ρόλο της τέχνης ως πεδίου συνάντησης, έκφρασης και έμπνευσης.

Με ελεύθερη είσοδο και πλήρη προσβασιμότητα

Όλες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα καλύπτονται από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ώστε να διασφαλίζεται η καθολική συμμετοχή, ενώ οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν συνεδρίες της διοργάνωσης θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό να πάρει μέρος σε αυτή τη γιορτή συμπερίληψης, με ελεύθερη είσοδο, καλώντας όλους να γνωρίσουν από κοντά ένα Φεστιβάλ που φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως ενημερωτική δράση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία ισότητας, σεβασμού και ανθρώπινης σύνδεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



