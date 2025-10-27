Πάτρα: Εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και τον Robert McCabe

Μια ιδιαίτερη συζήτηση για την παράδοση, την τέχνη και το περιβάλλον φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με αφορμή την ολοκλήρωση της φωτογραφικής έκθεσης του Robert McCabe «Η Ελλάδα μετά τον Πόλεμο. Τα χρόνια της ελπίδας».

27 Οκτ. 2025 13:24
Pelop News

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ., το Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο συνδιοργανώνουν εκδήλωση–συζήτηση με θέμα «Παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και επαγγέλματα στην ανθρώπινη ιστορία», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Αφορμή για τη συζήτηση αποτελεί η συνάντηση μιας φωτογραφίας του Robert McCabe με το έργο Soil/Toil του εικαστικού Γιάννη Παπαδόπουλου, εμπνευσμένο από αυτήν. Μέσα από τη συνομιλία των δύο έργων αναδεικνύεται ένα ευρύ πεδίο διαλόγου γύρω από το περιβάλλον, τη δόμηση, τα παραδοσιακά επαγγέλματα και τον ρόλο της σύγχρονης τέχνης στη διατήρησή τους.

Στο πάνελ συμμετέχουν η αρχαιολόγος Anne McCabe, ο αρχαιολόγος της ΕΦΑ Αχαΐας Γιάννης Μόσχος και ο εικαστικός Γιάννης Παπαδόπουλος, με συντονίστρια τη Δήμητρα Χριστοδουλοπούλου, ιστορικό τέχνης. Οι ομιλητές θα αναπτύξουν τις ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις των παραδοσιακών τεχνικών, εξετάζοντας την επικαιρότητά τους στις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής και τη θέση τους στο πεδίο των εικαστικών πρακτικών.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν η Αναστασία Κουμούση, διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, ο Βαγγέλης Πολίτης–Στεργίου, πρόεδρος του Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη, η Κατερίνα Λυμπεροπούλου εκ μέρους των συγγραφέων του ομώνυμου λευκώματος (R. McCabe, Π. Ροϊλός, Κ. Λυμπεροπούλου – εκδ. Πατάκης/Abbeville Press), καθώς και ο ίδιος ο φωτογράφος Robert McCabe, που θα παρευρεθεί στην εκδήλωση.

Η διάρκεια της συζήτησης είναι μία ώρα και θα ακολουθήσει ξενάγηση στην έκθεση.
