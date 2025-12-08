Πάτρα: Εκεί όπου γεννιέται το Πατρινό Καρναβάλι – Εντυπωσίασε η ξενάγηση των εκπροσώπων των Επιμελητηρίων στο Καρναβαλικό Εργαστήρι

Ξενάγηση-παρουσίαση με τίτλο «Ό,τι αγγίζουν τα χέρια, ζωντανεύει. Κι από μια σπίθα…Καρναβάλι» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12.30, στο Καρναβαλικό Εργαστήριο στο Πετρωτό, με στόχο την ανάδειξη του έργου και της λειτουργίας του εργαστηρίου και την προβολή του Καρναβαλιού σε πανελλήνιο επίπεδο.

Η ξενάγηση που οργάνωσε η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, έγινε προς τους εκπροσώπους των Επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα που βρέθηκαν στην Πάτρα στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της πρώτης συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στην πόλη μας. Στην επίσκεψη στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων συμμετείχαν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων από πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και από Θεσσαλονίκη, Σύρο, Ημαθία, Ξάνθη, Γρεβενά, Κιλκίς, Χίο, Κω κ.α.

Τους επισκέπτες υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας ο οποίος τους καλωσόρισε στον τόπο όπου ζωντανεύουν τα καρναβαλικά όνειρα και χτυπά η καρδιά του Πατρινού Καρναβαλιού, εκεί που γεννιέται το Καρναβάλι. Στον τόπο που σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα άρματα του Πατρινού Καρναβαλιού και που με τις θαυμάσιες κατασκευές των καλλιτεχνών-κατασκευαστών αλλά και την ιδιαίτερη τεχνοτροπία του έχει καταξιωθεί ως το μοναδικό σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας τόνισε ότι φέτος είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για το Πατρινό Καρναβάλι αφού στα Παλαιά Σφαγεία ολοκληρώνονται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες προετοιμασίας για να αποκτήσει η Πάτρα το Μουσείο του Καρναβαλιού και το Μουσείο του Θεάτρου Σκιών μέσω του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» στο έργο «Κόμβος Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Καρναβάλι και εξελληνισμένος Καραγκιόζης, δυο μεγάλες λαϊκές παραδόσεις που γεννήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην Πάτρα.

Ο Παύλος Σκούρας επίσης αναφέρθηκε στις προοπτικές του Καρναβαλικού Εργαστηρίου το οποίο δραστηριοποιείται καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου με παραγωγή κατασκευών για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης κλπ, για την παραγωγή αναμνηστικών του Πατρινού Καρναβαλιού, αλλά και για την πώληση, ενοικίαση και δανεισμό στοιχείων από παλαιότερες διοργανώσεις σε φορείς και πόλεις της Ελλάδας που διοργανώνουν Καρναβάλια. Τέλος ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας προσκάλεσε τους επισκέπτες στις εκδηλώσεις του ερχόμενου Πατρινού Καρναβαλιού, που θα αρχίσει αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, στις 17 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 22 Φεβρουαρίου, ώστε να νιώσουμε όλοι μαζί τη μαγεία της μεγάλης γιορτής της Πάτρας και όλης της Ελλάδας.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν από τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» Χριστίνα Κουφάκη, Αλέξη Ασημακόπουλο, Γεώργιο Σαββόπουλο και Βαρβάρα Παναγοπούλου:

-Ξενάγηση στους χώρους του Καρναβαλικού Εργαστηρίου.

-Παρουσίαση των σταδίων κατασκευής άρματος και της συνολικής διαδικασίας προετοιμασίας του Πατρινού Καρναβαλιού. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τις επιμέρους φάσεις κατασκευής καρναβαλικών στοιχείων, οι οποίες περιλαμβάνουν το σκάλισμα, το χάρτωμα και την επιζωγράφιση, έμαθαν για τα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν καλλιτέχνες κατανοώντας την αναγκαιότητά τους και βλέποντας ζωντανά επί τόπου παραδείγματα δουλειάς των καλλιτεχνών. Ενημερώθηκαν για τις επιμέρους ιδιαιτερότητες των αρμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού και του Καρναβαλιού των Μικρών, του άνθινου άρματος, των διάφορων άλλων καρναβαλικών στοιχείων (μπάστακες κλπ), τον χρόνο που απαιτείται για τα διάφορα στάδια παρασκευής και για τις δυνατότητες που δίνουν κίνηση και έκφραση στις διάφορες καρναβαλικές μορφές.

-Παρουσίαση της διαδικασίας κατασκευής καρναβαλικών στολών, από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση, αναδεικνύοντας την έμπνευση και τη δεξιοτεχνία των δημιουργών. Στο σημείο αυτό η εκπαιδεύτρια του μαθήματος-δημιουργικού εργαστηρίου «Σχέδιο – Κοπτική – Ραπτική Καρναβαλικών Αμφιέσεων» του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες», Βαρβάρα Παναγοπούλου αλλά και εκπαιδευόμενες του μαθήματος παρουσίασαν τα στάδια σχεδιασμού και κατασκευής καρναβαλικών στολών και υφασμάτινων αξεσουάρ. Στη συνέχεια οι επισκέπτες κλήθηκαν να συμμετάσχουν ενεργά με τη βοήθεια των εκπαιδευτών σε μια πρακτική αναπαράσταση αφήνοντας τις δικές τους πινελιές στην υλοποίηση μιας στολής.

Παρόντες ήταν η Άντζελα Κολλυροπούλου εκμέρους του Επιμελητηρίου Αχαϊας και οι καλλιτέχνες-κατασκευές του Καρναβαλικού Εργαστηρίου Νίκος Λιβάνης και Νεκτάριος Σαρηγιάννης.

Στο τέλος δόθηκαν στους επισκέπτες από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας αναμνηστικά του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η ξενάγηση-παρουσίαση στον χώρο του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων στο Πετρωτό που είχε διάρκεια περίπου μιάμιση ώρα, μεταδόθηκε ζωντανά για όλους μέσω του καναλιού του youtube και της σελίδας του facebook του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» καθώς και μέσω της σελίδας του facebook της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας προσφέροντας σε όλους μια απλή, αλλά μοναδική ματιά πίσω από το Πατρινό Καρναβάλι! Ένα LIVE που έδειξε πώς το καρναβάλι… γεννιέται!

