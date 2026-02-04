Πάτρα: Έκλεισε ο δρόμος στην Τρικάκη μετά την κατάρρευση σπιτιού – «Πώς να μπούμε στα σπίτια μας;»

Συνεχίζεται η αναστάτωση στη συνοικία Τριτάκη στο Κάστρο της Πάτρας, καθώς μετά την κατάρρευση εγκαταλελειμμένης οικίας επί της οδού Δημητρίου Βαφιόπουλου 18 την περασμένη εβδομάδα, ο δρόμος έκλεισε για τους πεζούς για λόγους ασφάλειας, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των μόνιμων κατοίκων της περιοχής που χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση το εν λόγω στενό δρομάκι.

Χαρακτηριστικά είναι όσα μετέφερε στην «Π» ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, κάτοικος της συνοικίας: «Οι τοίχοι του σπιτιού έπεσαν στις 29 Ιανουαρίου. Την επόμενη ημέρα ο Δήμος Πατρέων απέκλεισε το στενό δρομάκι -και καλά έκανε- για λόγους ασφαλείας. Δυστυχώς, όμως, κάποιοι από εμάς δεν μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας, γιατί αυτό το σοκάκι αποτελεί τη μοναδική δίοδο. Εχουν περάσει τόσες ημέρες από την κατάρρευση κι ακόμη η εικόνα παραμένει η ίδια. Τι πρέπει να κάνουμε; Αν υπήρχαν ιδιοκτήτες ή κληρονόμοι για να μαζέψουν τα μπάζα, θα το άφηναν να καταρρεύσει κιόλας; Αρα, ως κάτοικοι, ζητάμε να επέμβει ο Δήμος Πατρέων για να καθαριστούν τα ερείπια, οι πέτρες, τα τούβλα και τα δοκάρια».

Οσο για το πώςς ο κ. Μιχαλόπουλος καταφέρνει να μπει ή να βγει από το σπίτι του, ο ίδιος μας αποκάλυψε ότι αναγκάζεται να κάνει έναν ολόκληρο γύρο στη συνοικία: «Τι να κάνουμε; Αναγκαζόμαστε και πηγαίνουμε από τέρμα Αράτου που έχει 125 σκαλιά με κλίση λες και είναι σκάλα μπογιατζή, τόσο ανηφορικά…».

Και πρόσθεσε τα εξής: «Σήμερα (σ.σ. χθες) κάποιοι γείτονες με ενημέρωσαν ότι θα τακτοποιήσουν κάπως τα μπάζα, για να μπορούμε τουλάχιστον να περνάμε, φυσικά πάντα με τεράστιο κίνδυνο, αλλά εγώ δεν θα το κάνω γιατί φοβάμαι για τα παιδάκια μου. Και το σημαντικό είναι ότι οι περισσότεροι στη συνοικία μας είναι ηλικιωμένοι και δεν μπορούν να ανέβουν τα ανηφορικά σκαλοπάτια».

