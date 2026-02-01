Πάτρα: Έκλεισε ξανά η Ακτή Δυμαίων λόγω του νερού

Για μια ακόμα ημέρα τα τελευταία 24ωρα έκλεισε η παραλιακή οδός της Ακτης Δυμαίων, έξω από το λιμάνι, όπου λόγω της έντονης βροχόπτωσης το νερό είναι σε μεγάλα ύψη.

Η Αστυνομία προχώρησε στην διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πύργο προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για τα οχήματα.

Είναι περιττό να πούμε οτι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει να γίνουν άμεσα τεχνικές παρεμβάσεις.

