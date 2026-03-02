Πάτρα: Έκλεψε από σούπερ μάρκετ και πήγε για δεύτερο «χτύπημα» – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, μετά από κλοπή προϊόντων από σούπερ μάρκετ και απόπειρα σε δεύτερο κατάστημα. Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση.
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή προϊόντων από κατάστημα υπεραγοράς στην Πάτρα και για απόπειρα κλοπής σε δεύτερο σούπερ μάρκετ της πόλης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κατηγορούμενος μετέβη αρχικά σε κατάστημα υπεραγοράς, από όπου αφαίρεσε προϊόντα συνολικής αξίας 195 ευρώ. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε δεύτερο κατάστημα, επιχειρώντας να αφαιρέσει προϊόντα αξίας 58 ευρώ.
Η απόπειρα έγινε αντιληπτή από υπάλληλο του καταστήματος, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
