Πάτρα: Έκλεψε από σούπερ μάρκετ και πήγε για δεύτερο «χτύπημα» – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή προϊόντων από κατάστημα υπεραγοράς στην Πάτρα και για απόπειρα κλοπής σε δεύτερο σούπερ μάρκετ της πόλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κατηγορούμενος μετέβη αρχικά σε κατάστημα υπεραγοράς, από όπου αφαίρεσε προϊόντα συνολικής αξίας 195 ευρώ. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε δεύτερο κατάστημα, επιχειρώντας να αφαιρέσει προϊόντα αξίας 58 ευρώ.

Η απόπειρα έγινε αντιληπτή από υπάλληλο του καταστήματος, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

