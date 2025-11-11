Πάτρα: Εκοιμήθη ο ιερέας Ιωάννης Τσοκανάς, σήμερα η κηδεία

Ο π. Ιωάννης Τσοκανάς, ήταν επί σειρά ετών εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βουτσίμου Αιγιαλείας.

11 Νοέ. 2025 10:18
Σε ηλικία 79 ετών εκοιμήθη, ο πρεσβύτερος Ιωάννης Τσοκανάς, συνταξιούχος εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βουτσίμου Αιγιαλείας.

Ο  π. Ιωάννης γεννήθηκε το 1946 στην Πάτρα και αποφοίτησε από το «ΑΡΕΘΕΙΟΝ» Λύκειο Πατρών.

Ήταν έγγαμος κληρικός και πατέρας τριών τέκνων. Διακρίθηκε για την ταπεινή ιερατική διακονία του στην Ενορία του Αγίου Χαραλάμπους Βουτσίμου Αιγιαλείας, αλλά και γενικότερα σε όποιον Ιερό Ναό του ανετέθη να διακονήσει. Τον αείμνηστο χαρακτήριζε έντονα η βαθύτατη πίστη του στον Θεό και η αφοσίωσή του προς την Αγία μας Εκκλησία. Με απλότητα και αγάπη προσέγγιζε τους ενορίτες του, οι οποίοι πάντοτε εκδήλωναν τον σεβασμό, την τιμή και την αγάπη τους προς τον Ποιμένα τους.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων του 1ου Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών, σήμερα Τρίτη 11/11/2025 και ώρα 11:00.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, και οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεώς μας εκφράζουν τις θερμές συλλυπητήριες ευχές τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος Κληρικού και δέονται ολοθύμως προς τον Κύριο να αναπαύσει τη μακαρία ψυχή του, καθιστώντας τον άξιο λειτουργό του Ουρανίου Θυσιαστηρίου.
