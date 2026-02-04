Πάτρα: Έκοψε πίτα το Ιδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» ΦΩΤΟ

Την Δευτέρα 02-02-2026 πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών “Η ΕΛΠΙΔΑ” .

Η εκδήλωση διεξήχθη σε ιδιαίτερα ζεστό και ανθρώπινο κλίμα, δίνοντας την ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών και επιβεβαίωση της κοινής δέσμευσης για τη συνέχιση του κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου του Ιδρύματος προς όφελος των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Ιδρύματος, Αναστασία Μανωλοπούλου, αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης των ασθενών και υπογράμμισε τον ρόλο της συνεργασίας, της προσφοράς και της αλληλεγγύης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πατρών Πανοσιολογιότατος π. Γαβριήλ ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό και ευχές, ο Βουλευτής Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ κ. Σπύρος Τσιρώνης , ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ.Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο Διοικητής του ΠΓΝΠ “Παναγιά η Βοήθεια” κ. Δημήτριος Μπάκος, ο Διοικητής του ΓΝΠ “Ο Αγιος Ανδρέας” κ. Ιωάννης Μπάκαβος και ο Υποδιοικητής κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Άννα Μαστοράκου, κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και κ. Τάκης Αντωνόπουλος, ενώ τον Δήμο Πατρέων εκπροσώπησαν η Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας κ. Βίβιαν Σαμούρη και η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μάχη Σιώρου. Επίσης παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών κ. Παναγιώτης Αναστασόπουλος, η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ελένη Αλμπάνη, ο πρώην υπουργός και Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος κ. Νίκος Νικολόπουλος, η Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ και Υποψήφια Βουλευτής Αχαΐας κ. Ευσταθία Γιαννιά, η Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας κ. Τάνια Κανελλοπούλου, ο Πρόεδρος του ΥΚΤΕΛ Αχαΐας κ. Ανδρέας Μανωλόπουλος, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, του Λιμενικού Σώματος, του Εργοστασίου Αράξου, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Πατρών, της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων, της Innerwheel- Europa, Innerwheel Πατρών-Βορρά-Ρίου , των συλλόγων Άλμα Ζωής και Αγκαλιάζω, και πολλοί άλλοι επίτιμοι καλεσμένοι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στη μνήμη της αείμνηστης Μαρίας Δαφαλιά-Μασσαρά, μιας γυναίκας που μετουσίωσε την προσφορά στον συνάνθρωπο σε έργο ζωής. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη ως εκπρόσωπος της οικογένειας, ο κ. Αλέξιος Δαφαλιάς, σε αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής της στην ίδρυση και την ανάπτυξη του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα», ενώ τιμητική πλακέτα παρέλαβαν από τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Θεοδωρόπουλο Ηλία για το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών η κ. Θεοδώρα Ρήγα, για την καθημερινή μεταφορά των ωφελουμένων του Ιδρύματος στο ΠΓΝΠ «Παναγία η Βοήθεια», και από τον βουλευτή κ. Σπύρο Τσιρώνη για την εταιρεία «THE MART», ο Διευθυντής του καταστήματος Πατρών, κ. Σωτήριος Οικονομόπουλος, για την πολυετή προσφορά της σε τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης, χορηγώντας μηνιαίες επιταγές.

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστούν θερμά τα καταστήματα «Αχαϊκό Εντελβάις» και τον κ. Ιωάννη Μιχαλόπουλο για την ευγενική χορηγία της πρωτοχρονιάτικης πίτας, το Επιμελητήριο Πατρών για την ευγενική χορηγία σε γούρια καθώς και την εταιρεία «Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ» για την ευγενική προσφορά των αναψυκτικών προϊόντων. Επιπλέον, ευχαριστούν, το ξενοδοχείο FiloxeniaHotel&Spa στα Καλάβρυτα και τον κ. Κωνσταντίνο Δαφαλιά για την ευγενική χορηγία ενός δωρεάν διημέρου, καθώς και τις κ.κ. Αγγελική Αναστασοπούλου και Ανθούλα & Αμαλία Μέντη των ομώνυμων κοσμηματοπωλείων, για την προσφορά των δώρων στους τυχερούς του φλουριού.

Η κοπή της πίτας ολοκληρώθηκε με ευχές για υγεία, δύναμη και μια δημιουργική χρονιά, με το Ίδρυμα να συνεχίζει με συνέπεια τις δράσεις του στον τομέα της υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



