Πάτρα: Λήξη συναγερμού για την έκρηξη σε εργοστάσιο στην Περιβόλα – Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο Πυροσβεστική, Αστυνομία και ΕΚΑΒ – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Πάτρα: Λήξη συναγερμού για την έκρηξη σε εργοστάσιο στην Περιβόλα – Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών
09 Μαρ. 2026 13:27
Pelop News

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Έληξε ο συναγερμός στο εργοστάσιο στην Περιβόλα, όπου σημειώθηκε έκρηξη σε αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός αλλά ούτε και εκδηλώθηκε φωτιά.

Η έντονη ανησυχία προκλήθηκε επειδή η εκρηξη σημειώθηκε σε επιχείρηση που αποτελεί έναν από τους παλιότερους προμηθευτές βιομηχανικών και ειδικών αερίων στην Ελλάδα, καθώς και αντίστοιχων ειδών εξοπλισμού κοπής και συγκόλλησης μετάλλου.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στις αρχές της Πάτρας, ύστερα από πληροφορίες για έκρηξη σε επαγγελματική μονάδα στην οδό Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ειδοποιήθηκαν άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να αντιμετωπίσουν τυχόν έκτακτη κατάσταση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε αντλία οχήματος που βρισκόταν σε χώρο εργοστασίου της περιοχής. Παρά την ένταση του περιστατικού, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Επίσης, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους για περαιτέρω επέκταση του συμβάντος.

Οι αρχές παραμένουν στο σημείο, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη. Παράλληλα εξετάζεται εάν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή για άλλο τεχνικό πρόβλημα στον εξοπλισμό.

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια της περιοχής.

