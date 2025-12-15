Πάτρα: Εκτακτο περιφερειακό συμβούλιο σήμερα για τον πρωτογενή τομέα
Διαδοχικές συνεδριάσεις για το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.
Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα Δευτέρα 15/12/2025 και ώρα 15.00. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7262
Επίσης, σε διαδοχικές συνεδριάσεις συνέρχεται το Σώμα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025. Ειδικότερα, στις 15:30 θα πραγματοποιηθεί η 24η τακτική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την Έγκριση του «Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2026-2030», ενώ στις 16.00 θα ακολουθήσει η 6η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας.
Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από το σύνδεσμο https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7223
