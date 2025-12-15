Πάτρα: Εκτακτο περιφερειακό συμβούλιο σήμερα για τον πρωτογενή τομέα

Διαδοχικές συνεδριάσεις για το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

15 Δεκ. 2025 9:21
Pelop News

Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα Δευτέρα 15/12/2025 και ώρα 15.00. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7262

Επίσης, σε διαδοχικές συνεδριάσεις συνέρχεται το Σώμα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025. Ειδικότερα, στις 15:30 θα πραγματοποιηθεί η 24η τακτική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την Έγκριση του «Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2026-2030», ενώ στις 16.00 θα ακολουθήσει η 6η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας.

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από το σύνδεσμο https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7223

 

